Владелец бутовских коз Валерий Аникеев (он же Дед Валера) заявил RTVI, что он выполнил все ветеринарные требования, чтобы вернуть своих животных. Однако, по его словам, ему больше это неинтересно.

«У меня все требования выполнены. Но я не собираюсь их возвращать. Пусть они остаются там. Зачем они мне нужны? Я буду мучаться с ними», — эмоционально заявил Аникеев.

Он отметил, что навещал своих коз вчера, но не уточнил, в каком они состоянии.

На вопрос, оказывает ли ему сейчас какую-либо поддержку рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, собеседник RTVI ответил, что все «нормально», и назвал музыканта «хорошим человеком».

В октябре 2024 года Зюзинский суд Москвы запретил Аникееву, проживавшему со стадом коз в столичном районе Южное Бутово, содержать животных. По версии властей, владелец животных долгое время нарушал правила содержания рогатого скота, и в итоге его подопечные, которых в соцсетях прозвали «рогатая ОПГ» и «Коза-Ностра», свободно гуляли по району, прыгали по машинам, объедали кусты и заходили в различные организации, создавая людям неудобства.

Власти и ветеринарная служба неоднократно пытались урегулировать вопрос с Аникеевым, но тот не предпринимал никаких действий, чтобы решить проблему.

После начала судебного разбирательства Аникеев рассказал RTVI, что скот он держит ради молока, при этом по его вкусу может отличить, от какой именно козы оно надоено. Также пенсионер пожаловался, что у него воруют коз, а полиция бездействует.

17 июля судебные приставы забрали у Аникеева его знаменитых коз. Представителей «рогатой ОПГ» перевезли в «Экопарк “Альпака pro”» в Ступине, где также живут альпаки, лошади, коровы и другие животные.

Аникеев отправился вслед за животными и сначала выражал недовольство, но затем, как сообщили в «Экопарке “Альпака pro”», подобрел.

Ранее он заявил, что претензий у ветеринаров к нему нет, а судебных приставов, забравших у него коз, назвал «аферистами», которые «нарушили закон».

Среди тех, кто публично выразил желание помочь Аникееву, оказались Джиган и Самойлова. Как пишет Msk1.ru, звездная пара предложила помочь построить ему забор, а пенсионер попросил у них 4-5 млн рублей, чтобы построить собственную ферму. После этого стороны прекратили общение.