Стадо коз, которое принадлежало пенсионеру из Бутово Валерию Аникееву, по решению суда забрали у хозяина и передали в зоопарк, расположенный в московском Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, это временная мера — владелец сможет забрать животных после того, как улучшит условия содержания для них.

В октябре 2024 года суд постановил, что Аникеев должен оборудовать для содержания коз специальное помещение и провести дезинфекцию. Содержать животных на улице ему запретили. В разговоре с RT мужчина заявил, что все требования по благоустройству выполнил, но «они даже не проверили это».

«Конечно, у меня не такой красивый забор, как здесь [в зоопарке]. Если бы мне дали еще 50 млн [рублей], я бы забор бы сделал еще лучше. <…> Они сказали, что автопоилка нужна, у них тоже нет автопоилки», — сказал Аникеев.

Пенсионер добавил, что претензий у ветеринаров к нему нет. Судебных приставов он назвал «аферистами», которые «нарушили закон».

«Они должны были предупредить меня об этом. Понимаете? Я пошел одеваться, а они [судебные приставы] взяли и уехали с козами…», — поделился Аникеев своей версией произошедшего. В числе прочего, он подчеркнул, что животные не портили бы автомобили, если бы люди не сыпали на них хлеб и зерно.

«Им [козам] машины не нужны. Народ хотел заснять красивые ролики! Каждый по-своему с ума сходит», — пояснил владелец животных.

По данным «Московского Комсомольца», у Аникеева забрали порядка 20 коз. Их поместили в транспортный вагон и транспортировали в зоопарк в Ступино. «МК» отмечает, что при перевозке животные не сопротивлялись — их сопровождали ветеринары. В новом месте жительства коз встретили красной ковровой дорожкой.

Как пишет Shot, в Ступино коз привезли на передержку. Их вернут владельцу после того, как он построит для них загон и согласиться не выпускать животных на самовыгул. В зоопарке скот поместили в конюшню. Телеграм-канал отмечает, что Аникеев остался доволен содержанием животных, но пообещал их забрать в ближайшее время.

В разговоре с Shot сотрудники зоопарка указали, что не планируют оставлять коз у себя. В то время как «112» сообщает, что они «не против» оставить животных у себя. «Москва 24» также утверждала, что скот в дальнейшем будет содержаться в зоопарке.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов счел «оправданным» и заявил, что животные после переезда чувствуют себя «прекрасно». В разговоре с «Говорит Москва» парламентарий отметил, что правильнее всего было бы выкупить у Аникеева его животных, но решением суда было принято другое «эффективное» и «корректное» решение.

«Если у него есть какое-то несогласие с действиями — он их может обжаловать, в суд подать. Но это может закончиться для него не тем, на что он рассчитывает. Если начать разбираться, в каких условиях он их содержал, и прочее, ему еще и административку впаяют за это», — убежден Бурматов.

Валерий Аникеев содержит стадо коз с тех времен, когда район Бутово был деревней, тем самым сохраняя традиционный деревенский уклад их свободного выпаса, писал ТАСС. Последние несколько лет животные пользуются популярностью в соцсетях, пользователи публикуют видео с козам, которые пасутся у мусорных урн в Южном Бутове.

Местные жители рассказывали, что видят коз на Скобелевской улице буквально каждый день. СМИ писали, что они ходят по дворам многоквартирных домов, залезают на машины, объедают газоны и заходят в различные организации.

После начала судебного разбирательства Аникеев рассказал RTVI, что скот он держит ради молока, при этом по его вкусу может отличить, от какой именно козы оно надоено. Также пенсионер пожаловался, что у него воруют коз, а полиция бездействует.