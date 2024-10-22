Зюзинский районный суд Москвы запретил 77-летнему пенсионеру из Бутово Валерию Аникееву содержать и выпускать своих коз на свободный выпас в город. Ограничение будет действовать до выполнения всех санитарных требований.

«Решением Зюзинского районного суда города Москвы от 22 октября 2024 года удовлетворены исковые требования Комитета ветеринарии города Москвы к Аникееву В.Б.», — сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд запретил Аникееву пасти коз в черте города и «нарушать таким образом санитарный режим, а также нарушать иные правила содержания рогатого скота», передает ТАСС.

Согласно судебному решению, Аникеев должен согласовывать пути прогонов стад животных по улицам с администрацией муниципального образования, уточняет Москва 24.

«Выпас должен осуществляться на специально отведенных местах под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Сам процесс должен осуществляться на привязи при индивидуальном содержании или в гурте под присмотром пастуха», — сообщает телеканал.

После заседания суда Аникеев решил угостить собравшихся журналистов домашним молоком, передает РЕН ТВ. Он рассказал, что его козы проходят ветеринарный надзор. Комментируя решение суда, Аникеев отметил, что животным нужно передвигаться и не выпускать их он не может, несмотря на требование предоставить специальные маршруты для прогулок.

«Забор, наверное, против тигров надо. Я к комиссии обращусь, пусть они мне сделают, какой против хищных животных нужен забор. Будем делать», — сказал пенсионер (цитата по «Звезде»).

Комитет ветеринарии Москвы подал иск к Аникееву в августе 2024 года, потребовав запретить пенсионеру содержать мелкий рогатый скот в черте города. ГБУ «Мосветобъединение» нашло рядом с домами по улице Изюмской и около станции метро «Скобелевская» коз, которые паслись без контроля владельца.

Аникеев содержал коз без специального ограждения и не обеззараживал навоз, а все уведомления и предостережения местных властей проигнорировал, заявлял комитет. В частности, в иске говорится о загрязнении окружающей среды навозом.

«Нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может стать причиной возникновения и распространения заразных болезней, общих для человека и животных, истец просит суд разрешить возникший спор с ответчиком», — отмечается в документе.

Жалобы на бутовских коз

Козы Аникеева, находящиеся на свободном выпасе, приобрели популярность в СМИ и телеграм-каналах в последние несколько лет. Пользователи соцсетей регулярно публикуют видео с животными, пасущимися у мусорных урн в Южном Бутове.

Местные жители рассказывали, что видят коз на Скобелевской улице буквально каждый день. СМИ писали, что они ходят по дворам многоквартирных домов, залезают на машины, объедают газоны и заходят в различные организации.

Валерий Аникеев содержит стадо коз с тех времен, когда район Бутово был деревней, тем самым сохраняя традиционный деревенский уклад их свободного выпаса, отмечает ТАСС. По словам пенсионера, у него 16 коз, каждой он дал имя.

После начала судебного разбирательства Аникеев рассказал RTVI, что скот он держит ради молока, при этом по его вкусу может отличить, от какой именно козы оно надоено. Также пенсионер пожаловался, что у него воруют коз, а полиция бездействует.