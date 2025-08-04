Власти Санкт-Петербурга используют нейросеть, а также робота по имени «Геннадий» при подборе кадров, сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, их задействуют для рутинной работы, и они помогают «сократить количество ошибок в анкетах и повысить эффективность работы».

«Нейросеть <…> поможет ускорить отбор кандидатов на должности госслужащих. Сейчас новый механизм проходит тестирование при приеме кандидатов в Молодежный кадровый резерв», — рассказал губернатор.

По его словам, ИИ «анализирует полученные сведения по семи параметрам — проверяет правильность заполнения анкеты, ищет несоответствия в биографических данных».

Кроме того, в работе кадрового отдела также задействован робот «Геннадий», который, как отмечает Беглов, является «старожилом кадровой службы» и был внедрен в ее работу еще в 2023 году.

«Он собирает анкеты кандидатов в Молодежный кадровый резерв с Кадрового портала Санкт‑Петербурга и передает их нейросети. Затем “Геннадий” получает от искусственного интеллекта обратную связь и вносит необходимые пометки в базу данных», — объяснил глава Санкт-Петербурга.

Однако, подчеркнул Беглов, окончательное решение о кандидате принимает человек, то есть сотрудник кадровой службы. Он проверяет анкету на ошибки и несоответствия и, если все в порядке, приглашает соискателя на следующий этап — «комплексную оценку компетенций».

«Разработанное в Петербурге комплексное решение из робота и нейросети помогает сократить количество ошибок в анкетах и повысить эффективность работы сотрудников кадровых подразделений. Вместо рутинной механической работы, требующей повышенного внимания, они могут сосредоточиться на более сложных задачах», — сообщил губернатор.

В дальнейшем, добавил глава Санкт-Петербурга, планируется «расширить функционал нейросети — добавить возможность более глубокого анализа мотивации кандидатов и прилагаемых документов об образовании».