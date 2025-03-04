Хотя в первую половину недели в Москве и Московской области ожидается пасмурная погода, к 8 марта небо прояснится, а солнце принесет тепло. Об этом рассказал RTVI глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

«Начало недели в Москве и Московской области — пасмурное, с осадками в виде и мокрого снега, уже и дождь сегодня был. Такая погода еще сохранится 5−6 числа с ночной температурой в Москве около 0 градусов, а днем — от +4 до +6 градусов. По области в ночные часы будет еще слегка отрицательная температура — до -2 градусов», — сказал он.

Метеоролог предупредил, что в ночные утренние часы местами еще возможна гололедица.

«Ветер уже западный, но довольно свежий, 5−10, даже до 12 метров в секунду», — добавил он.

Погода пойдет на улучшение начиная с пятницы, 7 марта — ночью местами еще возможен небольшой дождь, однако температура будет держаться на уровне 0…+5 градусов. Днем — преимущественно без осадков, температура порядка +4…+9 градусов.

«А 8 марта, в праздничный день, и 9 марта — примерно одна и та же погода: будут уже прояснения, особенно в воскресенье, переменная облачность, осадки к выходным должны прекратиться. Выглянет солнце, и при западном ветре дневная температура в Москве и в субботу, и в воскресенье ожидается около +7…+8 градусов. Ночные температуры — положительные», — сообщил Голубев.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал RTVI, что в момент смены сезона синоптическая ситуация в Москве и Подмосковье изменится за счет того, что на смену антициклону придут циклоны, которые будут формировать погоду на протяжении больше части рабочей недели. При этом синоптик уточнил, что пути циклонов будут пролегать значительно севернее европейской части страны, за счет чего их влияние на погоду в столичном регионе будет снижено.