То, что США временно прекратили оказывать военную помощь Украине, не окажет существенного изменения на поле боя, куда важнее, чтобы Вашингтон перестал передавать Киеву данные разведки, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов корреспонденту RTVI. Он напомнил, что Европа по-прежнему помогает украинской стороне.

«Во-первых, они не остановили, а приостановили. Это разные вещи. Во-вторых, мы пока не знаем, чего конкретно это касается. Есть данные, что это зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы к реактивным системам. Это как бы хорошо, но надо будет посмотреть, что будет дальше», — сказал он.

Кроме того, отметил он, нужно дождаться официального подтверждения со стороны США, что они приняли такое решение. Но даже если это так, продолжил парламентарий, к существенному изменению ситуации на поле боя это вряд ли приведет.

«Такого решения США пока, скажем так, мало. Потому что у противника накоплены уже запасы из предыдущих поставок — это позволит им какое-то время выполнять задачи. Европа ничего не приостанавливает. Наоборот, сейчас надо ожидать, что они будут выскребать последнее, что у них есть, и все туда везти, везти, везти», — отметил Картаполов.

Гораздо важнее для России было бы решение США отказаться от передачи Украине развединформации: «Тогда это бы более оперативно позволило бы нам достичь результатов».

Отдельно Картаполов прокомментировал журналистам слухи о выходе Соединенных Штатов из НАТО. По его мнению, такие вещи сейчас «обсуждать преждевременно».

«Если это будет сказано официально, тогда НАТО придет конец, потому что на сегодня НАТО — это почти на 70% США по всем параметрам, в том числе и по финансовым. Тогда будем посмотреть, что же будут делать отъявленные русофобы из Западной Европы», — уточнил депутат.

По его мнению, Великобритания сейчас мало чем может помочь Украине: «скорее всего, что это будет лишь сочувствие и похлопывание по плечу».

3 марта анонимный источник из Белого дома рассказал Reuters, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании Киева в содействии заключению мирного соглашения. В Вашингтоне не уточнили, как долго продлится пауза в поставках оружия. Пентагон также не смог предоставить дополнительных подробностей. Как утверждает Bloomberg, американцы заблокировали не только запланированные поставки, но и те, что уже были в пути — в частности, в Польше.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер после саммита в Лондоне с участием европейских лидеров объявил о четырех шагах по оказанию помощи Украине.

Продолжение оказания Киеву военной помощи и усиление экономического давления на Россию;

Украина должна быть за столом переговоров;

В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры должны будут обеспечить безопасность Украины в будущем;

Создание «коалиции желающих» для защиты Украины и обеспечения мира в стране.

Британский премьер также подтвердил обязательство Лондона поддержать усилия европейских стран «сапогами на земле и самолетами в воздухе». «Европа должна сделать тяжелую работу», — сказал он.