Появление сборника стихотворений Булата Окуджавы с маркировкой иноагента в петербургском магазине книжной сети «Буквоед» — это техническая ошибка. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе компании.

«Произошла техническая ошибка, которую мы уже устранили. Книга с неправильной маркировкой в интернет-магазине и магазинах сети в Петербурге больше недоступна», — рассказали представители «Буквоеда».

О появлении экземпляра книги Окуджавы с пометкой об иноагентстве ранее опубликовал политик Борис Вишневский*. По его словам, такую книгу купил его друг в Санкт-Петербурге в магазине на Народной улице. Он предположил, что маркировка может быть связана с тем, что предисловие к книге написал литературный критик Дмитрий Быков*.

«Фонтанка» уточняет со ссылкой на «Буквоеда», что такая книга была «в наличии в одном экземпляре, это старое издание». В старом издании сборнику Окуджавы, который скончался в 1997 году, содержалось предисловие Быкова*, в новом — поэта Константина Арбенина.

Ранее в воронежском филиале сети «Читай-город» (объединилась с «Буквоедом» в 2018 году) продавались книги японского писателя Юкио Мисимы «Исповедь маски» и «Золотой храм» с маркировкой иноагента. В пресс-службе тогда заявляли, что это была техническая ошибка одного магазина. Телеграм-канал «Осторожно, новости» предположил, что маркировка предназначалась для писателя Бориса Акунина*, который переводил романы Мисимы.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов