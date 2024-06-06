На романах «Исповедь маски» и «Золотой храм» японского писателя Юкио Мисимы в книжном магазине Воронежа обнаружили наклейки о признании автора иностранным агентом, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». В издательстве «Азбука-Аттикус», которое занимается их выпуском, заявили, что маркировка — следствие технической ошибки, так как Мисима «не включен в реестр иноагентов».

На кадрах, снятых, предположительно, в магазине «Читай-город» на улице 20-летия Октября в Воронеже видно, что на обложки романов Мисимы «Исповедь Маски» и «Золотой храм» наклеены бирки: «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИСИМА Ю», хотя на самом деле Минюст России не вносил писателя в реестр «иноагентов».

В пресс-службе издательства «Азбука-Аттикус», которое выпускает романы Мисимы, журналистам «Осторожно, новости» сообщили, что маркировка — «следствие технической ошибки в конкретной торговой точке». «В данный момент проводится работа по устранению ошибки», — сказал руководитель юридического департамента «Читай-город» Виталий Фурсов в разговоре с РБК.

Судя по всему, она предназначалась для писателя Бориса Акунина*, который переводил оба романа Мисимы, отмечает «Осторожно, новости».

Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) в 2014 году переехал с семьей в Лондон, а после начала боевых действий на Украине стал неоднократно делать критические высказывания в адрес российских властей. Впоследствии имя Акунина* убрали с афиш российских театров, где проходили спектакли по его пьесам. Издательство АСТ также приостановило продажу его книг. Одновременно с этим их отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». После этого Акунин* написал в своем телеграм-канале, что будет выпускать свои книги при помощи собственного издательства.

Юкио Мисима — японский писатель второй половины XX века, который трижды был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не получил ее. В 1970 году Мисима, недовольный измененной после войны японской конституцией и отказом страны от участия в военных конфликтах, попытался совершить государственный переворот.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов