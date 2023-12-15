Издательство АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*, говорится в сообщении генерального директора Павла Гришкова.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — объявил он.

О приостановке продаж книг Акунина и Быкова* также заявила объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед».

«Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — сказано на сайте сети.

14 декабря депутат Госдумы Андрей Гурулев в программе «Полный контакт» Владимира Соловьева призвал «уничтожить» Акунина как «врага». Так он отреагировал на реплику самого Соловьева, что «некто Акунин заявил, что армия — это сборище преступников, это отбросы общества, люди-лягушки мы все».

«Кто такой Акунин? Враг. Враг! И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, к этому полнейшему пониманию, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то, — человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — рассуждал Гурулев в прямом эфире.

Накануне этих заявлений, 13 декабря, российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) обнародовали отрывки своих разговоров с Акуниным, который с 2014 года живет за границей. Они велись якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры этой страны Александра Ткаченко. В одном из отрывков Акунин говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский», которой якобы придерживались украинские власти в начале конфликта, и что у него «нет никаких обид и претензий».

Ранее на этой неделе жертвой пранкеров стал Дмитрий Быков*, который также живет за пределами России. В опубликованном 11 декабря видео беседы, якобы от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, писатель пообещал отдать гонорар за новую книгу на дроны для ВСУ и попросил не передавать запись разговора российскому телевидению.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов