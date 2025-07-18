В Германии не чествуют нацистских преступников, «это утверждение неверно», и бундесвер — немецкая армия — «не наследует традициям вермахта». Об этом посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф сказал в специальном интервью RTVI.

О том, что в Германии «чествуют преступников вермахта и СС как героев», ранее заявляли в российском МИД — там напомнили о документе, который есть в открытом доступе. Это документ бундесвера 2024 года, его автор — Кай Роршнайдер, начальник отдела оперативной готовности и поддержки Вооруженных сил ФРГ. Сейчас он возглавляет Многонациональный штаб оперативного командования НАТО в Ульме.

Роршнайдер составил инструкцию к Руководящим принципам поддержания традиций бундесвера. В ней, помимо прочего, отмечается, что германской армии «разрешено перенимать образцовые военные решения других эпох, включая Вторую мировую войну». Причем «это относится не только к тем солдатам вермахта, которые участвовали в Сопротивлении». В качестве примеров приводятся офицеры вермахта, люфтваффе, в том числе воевавшие на Восточном фронте и получавшие за это награды, упоминается и контр-адмирал, состоявший в СС.

Александр Граф Ламбсдорфф подтвердил, что документ подлинный.

«Нет, это не фейк, но вы должны смотреть на это с точки зрения общей структуры бундесвера и того, какое там отношение к немецким военным традициям. Сама же директива, циркулярный приказ 2018 года, к которой составлена эта инструкция, абсолютно недвусмысленна: бундесвер не опирается на традиции верхмахта. Вермахт использовался правительством для военной агрессии против мирных соседей, что было чудовищным нарушением международного права. Это было чудовищным нарушением правил мирного сосуществования стран на европейском континенте, а затем и во всем мире. И, следовательно, вермахт — это не та армия, традициям которой наследует бундесвер», — сказал посол RTVI.

По мнению Ламсдорффа, документ, на который дается ссылка, «касается лишь очень отдельных локальных действий военнослужащих на оперативном уровне».

«Но и в таком виде это весьма спорно, и я думаю, что и внутри бундесвера это воспринимают точно так же. Но это ничего не меняет относительно того факта, что мы полностью признаем ответственность Третьего рейха за развязывание Второй мировой войны, которая была преступной. И поэтому вермахт не почитается в бундесвере, а заявления людей здесь, в Москве, утверждающих обратное, не соответствуют действительности», — заключил посол.

Cреди немецких политиков громкими заявлениями на тему исторического прошлого, которые вызывают резонанс, известны члены «Альтернативы для Германии» (с недавних пор партия была квалифицирована немецкими спецслужбами «как достоверно правоэкстремистская»).

Так, в июне 2024 разразился скандал вокруг Максимилиана Кра, возглавлявшего список АдГ на выборах в Европарламент. Делегацию исключили из еврогруппы правых и евроскептиков «Идентичность и демократия», причиной стали слова Кра о том, «не все, кто носил форму СС, обязательно были преступниками».

Бывший сопредседатель партии Александр Гауланд предлагал «гордиться достижениями германской армии времен Первой и Второй мировых войн».

Глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке сетовал, что «Гитлера изображают исключительно в черных красках» или что «мемориал жертвам Холокоста — это памятник позора в сердце Берлина». Суд даже штрафовал его за использование лозунга штурмовых отрядов СА «Все для Германии» («Alles für Deutschland»).