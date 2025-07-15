Евросоюз разработал список американских товаров, на которые Европа может ввести ответные пошлины, если президент США Дональд Трамп не пересмотрит свое решение о тарифах в 30% на европейскую продукцию. Как пишет газета El País, в списке оказались американские автомобили, самолеты Boeing и бурбон.

По данным испанского издания, 14 июля Брюссель представил пакет контрмер на сумму €72 млрд на случай, если переговоры с Вашингтоном о пошлинах провалятся. Европейский список на 202 страницы нацелен на «ключевые секторы американского экспорта».

«Ключевыми категориями товаров являются самолеты, автомобили и автомобильные запчасти, продукция машиностроения, химикаты, медицинские приборы и оборудование, электрооборудование, а также другие промышленные и сельскохозяйственные товары», — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении El País.

В частности, если переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не увенчаются успехом, ответные пошлины ЕС затронут самолеты Boeing и импорт в Европу американского бурбона.

Помимо этого, в списке есть сталь, алюминий, бытовые приборы, часы, стекло, бумага, косметика, а также строительные материалы, такие как камень и мрамор. Вместе с тем Евросоюз сделал исключения для американской продукции, которой «сложно найти альтернативу», к примеру, военная техника и сырая нефть.

Ранее Дональд Трамп объявил о том, что с 1 августа планирует ввести пошлины на товары из Мексики и Евросоюза. По его словам, новые тарифы в 30% начнут действовать с 1 августа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС «готов продолжить работу над достижением соглашения» с США. Она подчеркнула, что пошлины в 30% нанесут ущерб цепочкам поставок, а также предприятиям и потребителям «по обе стороны Атлантики».

«ЕС предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов, включая принятие соразмерных контрмер, если потребуется», — добавила председатель ЕК.