Новый фильм «Мастер и Маргарита», снятый по одноименному роману Михаила Булгакова, «погрузил миллионы людей в бесовщину». Такое мнение народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Бурляев высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

Бурляев заявил, что для него картина стала «окончательным приговором» роману. По словам артиста, он прочел книгу в 1966 году.

«Ну, я так же, как вся интеллигенция [думал]: «Боже мой, какой молодец Булгаков, как написано, какой стиль». Но и я понимал, что все равно это бесовщина. Там самое главное, так сказать, бес. Это главная роль», — считает Бурляев.

По его мнению, фильм взял из романа все то, что «отыгрывает именно бесовщину, и погрузил миллионы людей в бесовщину, то есть затвердил, что это нормально».

«Ну, где-то на Западе это нормально, это уже принято все. Но это Россия», — заявил артист.

Однако, считает Бурляев, запрещать картину поздно. «Не нужно было давать эти деньги, запускать этот фильм вообще», — добавил он.

Депутат также прокомментировал свой призыв отправить всю прибыль от фильма на нужды военной операции.

«Ну, это такая была у меня фраза сказана, что, может быть, вообще стоит отправить на СВО всю прибыль с фильма. Ну, правда деньги-то пахнут, и вот эти деньги будут пахнуть. Поэтому это все ушло к продюсерам», — сказал Бурляев.

Сам Бурляев в начале 1990-х годов сыграл роль Иешуа Га-Ноцри в фильме «Мастер и Маргарита», который снял режиссер Юрий Кара. Актер утверждает, что сначала отказался от роли, потому что «уже тогда, в те годы, понимал, что роман Булгакова написан с позиции Воланда». Однако потом согласился, потому что режиссер разрешил ему «убрать из текста все антиевангельские фразы» и «очистить образ Иешуа Га-Ноцри от антиевангельских моментов».