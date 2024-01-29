25 января в российский прокат вышла новая экранная адаптация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая режиссером Михаилом Локшиным, имеющим гражданство США и выступившим против военной операции на Украине. В военных телеграм-каналах потребовали завести уголовное дело против Локшина и признать его экстремистом. Также Z-сообщество раскритиковало Фонд кино и Минкультуры за участие в финансировании картины. Подробности — в материале RTVI.

Работа над новой киноверсией «Мастера и Маргариты» началась еще в 2018 году. Изначально снимать ее должен был режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В 2021 году его сменил Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки».

Как объяснял впоследствии продюсер картины Рубен Дишдишян, работу над «Мастером и Маргаритой» пришлось приостановить из-за финансовых вопросов, затем в планы вмешалась пандемия коронавируса. Лебедев в итоге занялся съемками исторической драмы «Нюрнберг».

Фильм по мотивам романа Булгакова снимался при поддержке российского Фонда кино. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), объем безвозвратных выделенных средств составил 600 млн рублей при общем бюджете картины в 1,2 млрд рублей.

В ленте снялись такие звезды российского кино, как Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Марат Башаров, Игорь Верник. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.

Согласно ЕАИС, в первый уикенд фильм «Мастер и Маргарита» собрал 416,2 млн рублей, его посмотрели более миллиона зрителей. Общие сборы на момент написания материала превысили 470 млн рублей.

Что возмутило телеведущих и военных блогеров

После выхода «Мастера и Маргариты» Z-каналы начали публиковать скриншоты из соцсетей Локшина, в которых он высказывался против боевых действий, выражал надежду на победу Украины, писал о пожертвованиях в украинские организации и о том, что Москве придется выплачивать Киеву репарации. Сейчас этих постов нет в общем доступе.

Михаил Локшин родился в США в семье американских биологов Арнольда и Лорен Локшин. В 1980-х годах они получили политическое убежище в СССР, заявив о преследовании со стороны Федерального бюро расследований (ФБР). Пара выпустила в соавторстве книгу «Безмолвный террор: история политического преследования семьи в Соединенных Штатах».

Телеграм-канал Readovka назвал режиссера «ярым русофобом и заукраинцем», а также распространил обращение общественного движения «Зов народа» в Следственный комитет и ФСБ. Его авторы призвали возбудить в отношении Локшина уголовное дело за «фейки» о российской армии, внести в список экстремистов и террористов и ограничить ему заработок в России.

Телеведущий Владимир Соловьев в своей программе «Воскресный вечер» предложил разобраться, как фильм «Мастер и Маргарита» получил государственное финансирование и вышел на экраны. Он не упомянул напрямую фамилию Локшина и саму картину, отметив, что все обсуждают «одного режиссеришку, который снял частично на американские, частично на государственные деньги великое произведение русского классика».

По словам Соловьева, лента снята в «остропамфлетной, антисоветской, антисовременнороссийской теме», а режиссер «притом еще донатит ВСУ».

«И мы так к этому относимся: “ну ладно”. Серьезно? В смысле ― серьезно “да ладно, да пустяки”?» — сказал Соловьев. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, принимавшая участие в программе, ответила: «Нет, вообще не ладно, мы так к этому не относимся».

Соловьев задался вопросом, «как получилась эта схема ― утаили информацию, провели спецоперацию?». Он предложил «серьезнейшим образом разобраться» перед тем, как делать «решительные выводы».

Телеведущий и супруг Симоньян Тигран Кеосаян призвал «серьезно садиться и что-то решать со всей этой ситуацией ― начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами», ― если подтвердится информация о том, что Локшин «донатил на ВСУ и выступает с антироссийских позиций».

Писатель Захар Прилепин опубликовал несколько скриншотов с постами Локшина, отметив, что к режиссеру у него «претензий нет», но «от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит».

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале задался вопросом, «почему молчит Следственный комитет». Он назвал режиссера Локшина «негодяем», добавив, что сыгравшие главные роли в фильме Евгений Цыганов и Юлия Снигирь «тоже противники СВО».

Лысаков перечислил людей, входящих в совет и попечительский совет Фонда кино, ― в их числе министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр цифрового развития Максут Шадаев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Сбербанка» Герман Греф, советник президента России Владимир Толстой, режиссеры Карен Шахназаров, Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Вот все эти люди посчитали Михаила Локшина человеком, достойным большой сметы», — написал Лысаков. При упоминании среди членов совета Фонда кино начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, бывший депутат предположил, что тот, «видимо, временно ослеп и оглох, когда деньги выделяли мерзавцу и предателю».

Актриса Мария Шукшина считает, что «понять возмущение людей можно, поскольку режиссер и группа главных героев фильма свою негативную позицию по СВО высказывали так или иначе». Она также выразила недоумение, «чего так тянет-то все время экранизировать “евангелие от сатаны”». «Хотя если считать дьявола символом либерализма, то все сразу становится на свои места, не правда ли?» — пишет она в своем телеграм-канале.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев возмутился, что «какой-то русофоб получает бюджетные деньги».

«Мы имеем дело с человеком, который идейный противник российского государства и народа. <…> Но государство, в лице структур, ответственных за кино, дает ему деньги. Почему так?» — пишет он.

Реакция продюсеров, режиссера и Мединского

Продюсерская компания «Марс Медиа», которая занималась производством «Мастера и Маргариты», 29 января выпустила заявление на фоне «большого резонанса как в киноиндустриальном сообществе, так и среди зрителей» после выхода фильма.

В заявлении указывается, что съемки завершились еще осенью 2021 года, после чего Локшин вернулся в США, а дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров.

«Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», — отметили в «Марс Медиа».

В компании добавили, что главной задачей было «сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия».

Телеграм-канал «Можем объяснить»* утверждает со ссылкой на знакомых Локшина, что режиссер находится в США и не дает комментариев, «чтобы не угрожать проекту».

По утверждению журналистки Екатерины Винокуровой, помощник президента России Владимир Мединский, который присутствовал на премьере «Мастера и Маргариты», «назвал фильм “великолепным”». Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина также пишет в своем телеграм-канале, что Мединскому якобы «очень понравилось».

* признан Минюстом России иноагентом