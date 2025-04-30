В Курской области российский военнослужащий обстрелял частный дом, в котором жила многодетная семья, убил 41-летнюю мать, тяжело ранил отца и пытался увезти их малолетних дочерей. Об этом рассказала «Осторожно, новости» старшая дочь семейства. Официальные органы об инциденте не сообщали.

Нападение произошло в деревне Гирьи Беловского района в ночь на 30 апреля, пишет канал. По словам девушки, около полуночи военный начал стрелять по окнам, выломал двери и ворвался в дом. Родители, Игорь и Олеся Ларины, пытались защитить младших дочерей шести и десяти лет, отец получил ранения в грудь, плечо и лицо, мать была ранена в шею и погибла на месте.

Как утверждает старшая дочь, стрелявший «был в неадекватном состоянии из-за наркотического вещества». Она рассказала, что раненый отец попытался вывести младших из дома, но военный выхватил их и посадил в машину, чтобы увезти.

«Моя сестра успела взять папин телефон и позвонить моему брату Илье. Он среагировал быстро и позвонил знакомым», — передает канал слова девушки.

Она рассказала, что забрать детей у мужчины помогли другие жители деревни, которые его перехватили. Они же вызвали полицию. Отец семейства, по ее словам, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Собеседница канала говорит, что военнослужащий ей незнаком. Она объяснила, что хочет рассказать о случившемся через СМИ, чтобы виновный «понес самые жесточайшие наказания».

«Я хочу предать эту историю огромной огласке, <…> чтобы на это не закрывали глаза и видели что творят военные, которые должны нас защищать. А не убивать и лишать детей своих родителей», — сказала девушка.

О нападении военнослужащего на многодетную семью ранее сообщил канал «Пепел. Курск», который сослался на свидетельства местных жителей. По его данным, мужчина зашел в дом под предлогом проверки документов и открыл огонь, в результате мать семейства погибла. Ее муж находится в реанимации, дети не пострадали, говорится в публикации.