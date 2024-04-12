Бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в аварии под Луганском. Об этом во «ВКонтакте» сообщил лечебно-реабилитационный центр «Феникс», в котором он работал юристом.

«Юрист Феникса, специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом. Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям», — отметили в «Фениксе».

В центре также отметили, что вся жизнь Хабибулина — «бесконечная преданность выбранному делу и служению закону».

Главный врач «Феникс» Ольга Бухановская накануне вечером сообщила ТАСС, что Хабибулин погиб в ДТП под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону.

«В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны», — сказала Бухановская. По ее словам, утром 12 апреля родственники Хабибулина выезжают туда.

В 1992 году Марат Хабибулин был назначен государственным защитником серийного убийцы Андрея Чикатило, на счету которого около 50 убийств. Судебный процесс над ним длился два года, в итоге Чикатило приговорили к смертной казни. Он был похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

РБК уточнил, что супруг Бухановской Александр в 1992 году открыл собственную клинику «Феникс», куда на работу юристом устроился Хабибулин. Бухановский также принимал участие в судебном процессе Чикатило, он выступал экспертом и составил психологический портрет преступника.