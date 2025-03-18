Спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени 12 марта, обнаружили в тюменской гостинице. Он признался, что был в пятидневном запое и не выходил из номера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «Вконтакте» сообщается, что Александр Круглов найден и жив. Другие подробности не приводятся. Заявка на поиск журналиста поступила 16 марта, уточнили в организации.

«Круглова обнаружили в очень нетрезвом виде и увезли на допрос в полицию. Последние дни он провел с соседом, который и выходил в магазин за топливом. Круглов рассказал, что выпивал по литру водки в сутки, пока товарищ его не „сдал“», — пишет Mash.

Комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил в своем телеграм-канале, что с Круглов найден живым.

«Пока все стояли на ушах, Александр спокойно общался с коллегой Бахусом и бодрствовал в укромном месте! Всем ЗОЖ!», — написал Губерниев.

В понедельник, 17 марта, издание «Чемпионат» сообщило, что их бывший спортивный журналист Круглов пропал в Тюмени. По информации издания, журналист приехал в Тюмень для работы на чемпионате России по биатлону, однако 12 марта «ушёл в неизвестном направлении» еще до начала соревнований.