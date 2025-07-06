В штате Техасе в результате сильных наводнений, которые начались 4 июля, погибло минимум 51 человек, включая не менее 15 детей. В числе объектов, которых снесло течением, оказался находившийся на берегу реки христианский лагерь для девочек Camp Mystic, где ищут 27 детей.

Губернатор штата Техас Грег Эббот в соцсетях сообщил, что он посетил Camp Mystic. По его словам, лагерь снесли бурные воды реки Гуадалупе, а уровень подъема воды «над домиками был шокирующим».

«Мы не остановимся, пока не найдем всех девочек, которые были в этих домиках», — пообещал он.

Он также подписал документ о введении режима ЧС федерального масштаба.

Как сообщает CNN, для поисков пропавших без вести были задействованы 158 внедорожников, 37 лодок, 10 поисково-спасательных групп, два вертолета, 16 дронов и 302 человека. Примерно 850 человек было эвакуировано.

Телеканал отмечает, что среди погибших оказался тренер школьной футбольной команды и его жена. Двух детей пары еще ищут.

В пятницу, 4 июля, в округе Керр произошло наводнение из-за сильного ливня. По последним данным, в лагере Camp Mystic до того, как началось ЧП, находилось около 750 детей. CNN уточняет, что вода в пятницу поднялась очень быстро — более чем на 6 метров менее чем за два часа.

Агентство AP пишет, что большая часть жертв — это те, кто находился в лагере. Одна из отдыхавших там девочек позднее сообщила, что в результате наводнения «лагерь был полностью разрушен»: «Прилетел вертолет и начал забирать людей. Было очень страшно».

Среди жертв, чьи личности удалось установить, оказалась восьмилетняя девочка. AP добавляет, что «обезумевшие от горя родители публикуют фотографии пропавших близких и просят поделиться с ними [всей имеющейся] информацией».

Синоптики заявили, что предупреждали властей о готовящейся катастрофе. Власти Техаса признались, что не ожидали такого мощного ливня, который за короткое время принес столько же осадков, сколько выпадает за несколько месяцев в этом регионе.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала, что администрация президента США Дональда Трампа задействует все доступные ресурсы, а вертолеты и самолеты береговой охраны будут искать пропавших людей круглосуточно.