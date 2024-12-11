Госдума 11 декабря в итоговом, третьем чтении приняла поправки об отчислении в бюджет 3% квартального дохода от интернет-рекламы, ориентированной на российских потребителей, передает корреспондент RTVI. В ходе обсуждения против этой инициативы выступил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев, заявив, что это по сути «борьба с блогерами».

По его словам, в последние годы делается все, чтобы блогерство в России стало невыгодным.

«Сначала блокируются соцсети. Потом вводятся новые нормы для маркировки рекламы с огромными штрафами. Потом единый реестр. И теперь — повышенный налог. За последние годы сделано все, чтобы быть блогером стало просто невыгодно, а для многих — еще и невозможно», — возмутился Ткачев.

Он сообщил, что фракция «Новые люди» против такой политики, которая фактически является борьбой с блогерами.

«В России тысячи блогеров, которые производят образовательный контент, популяризирует науку и культуру, продвигают туризм, а рекламой у себя помогают продвигать российские компании и бренды. Бороться с ними — максимально странная и недальновидная идея», — отметил депутат.

Ткачеву возразил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его мнению, «предполагаемый комплекс поправок необходим для придания определенного баланса цифровой экономике, устранения несправедливости».

Многие воспринимают российский сегмент интернета как комфортную среду, где «можно зарабатывать большие деньги и ничего не давать взамен», хотя на ее поддержание тратятся «сотни миллиардов рублей налогоплательщиков», подчеркнул Горелкин.

«Целевой сбор» в 3% с рекламных доходов он назвал «очень скромным вкладом в инфраструктурную поддержку устойчивости Рунета», рассчитанным «по нижней планке».

«Если этой устойчивости не будет, пострадают все граждане, включая и представителей рекламного бизнеса, которые используют эту построенную государством инфраструктуру и зарабатывают на ней сотни миллиардов рублей. <…> Это очень понятная история для индустрии, потому что сотовые операторы уже давно платят так называемый универсальный сбор, который идет на поддержку», — предупредил депутат.

Горелкин уточнил, что новый «целевой сбор» не распространяется на маркетплейсы, поскольку «по ним будет отдельная регуляторика», так как «они занимаются продвижением, а не рекламой», и это контролируется Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В итоге поправки были приняты: за них проголосовали 296 депутатов, против — 66. Теперь закон должен получить одобрение Совета Федерации, после чего будет подписан президентом России и вступит в силу с 1 января 2025 года.

Критерии, по которым распространяемая в интернете информация будет определяться как облагаемая сбором реклама, должно определить правительство, а контролировать отчисления поручат Роскомнадзору.

Если российский заказчик заключает договор на распространение рекламы с иностранным исполнителем или лицом без гражданства, то обязанность отчислять 3% от дохода с этой рекламы возлагается на него самого.

Под действие поправок не попадают телеканалы и информагентства, медиа с госучастием или учрежденные органами власти, ресурсы компаний, в течение года получавших субсидии на функционирование СМИ, а также издатели и редакции печатных изданий с определенным тиражом (например, 300 тыс. для ежеквартальных изданий и 15 млн для тех, которые выходят дважды в неделю или чаще).