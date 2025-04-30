Характерная актриса Присцилла Пойнтер, известная по ролям матерей в таких фильмах как «Кэрри» и «Синий бархат», умерла в возрасте 100 лет в Риджфилде (штат Коннектикут). Об этом рассказал The Hollywood Reporter ее сын, сценарист и режиссер Дэвид Ирвинг.

Ее дочь, актриса и первая жена режиссера Стивена Спилберга Эми Ирвинг, написала в социальных сетях, что Пойнтер ушла из жизни «умиротворенно, во сне, в возрасте 100 лет, надеясь воссоединиться с двумя обожающими ее мужьями и множеством собак».

Присцилла Пойнтер родилась в Нью-Йорке в мае 1924 года. Первые шаги в актерской карьере она сделала в актерской мастерской, где принимала участие в постановках таких пьес как «Суровое испытание» Артура Миллера и «День рождения» Гарольда Пинтера.

Актриса дебютировала на сцене Бродвея в 1965 году в восстановленной постановке «Смерть Дантона». Пойнтер работала с труппой репертуарного театра Линкольн-центра под руководством ее первого мужа Жуля Ирвинга.

«Вместо того, чтобы прибегать к услугам нянек, мама усаживала нас в первом ряду, где могла приглядывать за нами со сцены. Мой отец был замечательным художественным режиссером, и ценности его актерской мастерской были особыми: они были о работе, а не о деньгах или славе. Выход в реальный мир стал для меня прощанием с иллюзиями», — вспоминал их сын.

Среди фильмов, в которых снялась Пойнтер в этот период — «Кэрри» и «Торговцы грезами» 1976 года, «В поисках мистера Гудбара» (1977) и «Луковое поле» (1979).

После смерти Ирвинга в 1979 году от сердечного приступа Пойнтер вышла замуж за актера Роберта Саймондса, с которым вместе начинала карьеру. Он появлялся с ней на экране в «Микки и Мод» 1984 года и «Инферно» 1999 года.

Среди проектов, в которых Пойнтер приняла участие в этот период, — фильмы «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», а также «Агенты Сокол и Снеговик» 1985 года и «Синий бархат» 1986 года, где она исполнила роль матерей главных героев, и сериал «Даллас», где Пойнтер также сыграла мать одной из героинь.