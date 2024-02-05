В Москве задержан адвокат Алексей Федяров, который представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова и возглавлял юридический департамент правозащитного фонда «Русь сидящая»*. Как следует из карточки дела на сайте Замоскворецкого суда, ему вменяют ч. 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало о помещении юриста под домашний арест.

Алексей Федяров известен как адвокат и правозащитник. До 2007 года он работал в прокуратуре, а после увольнения из ведомства занимался бизнесом и позднее был осужден на 4,5 года лишения свободы за мошенничество. В заключении он помогал другим заключенным писать жалобы, ходатайства. С 2016 года начал сотрудничать с фондом «Русь сидящая»*, который занимается помощью осужденным и их семьям.

Федяров также представлял интересы Кирилла Серебренникова по делу о хищениях в «Седьмой студии». Следствие обвиняло руководство «Седьмой студии» в похищении бюджетных средств с 2011 по 2014 годы. Также адвокат основал консалтинговую компанию «Статус».

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», по делу также проходит адвокат Андрей Золотухин, бывший следователь Следственного комитета, который сейчас работает в центре правовой помощи Федярова. Золотухина уже отправили под домашний арест.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» отмечает, что одновременно с делом Федярова в Замоскворецкий суд поступило ходатайство об аресте заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Моспрокуратуры Алексея Куликова.

Он, согласно материалам дела, также подозревается в посредничестве во взяточничестве, однако «ВЧК-ОГПУ» указывает, что Куликову вменяется получение взятки. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО.

*внесен Минюстом России в ресстр иностранных агентов