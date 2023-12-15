Федеральный судья Манхэттена приговорил бывшего начальника контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльза Макгонигала к 50 месяцам (4 года и 2 месяца) тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и нарушение американских санкций из-за работы на российского бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом пишет The New York Times.

В августе Макгонигал признал вину в том, что по поручению Дерипаски собирал компромат на его бизнес-конкурента миллиардера Владимира Потанина. Это делалось в нарушение санкций, наложенных на Дерипаску в 2018 году, и в обмен на скрытые выплаты через его посредника Евгения Фокина в размере $17,5 тыс.

По данным прокуроров, работа Макгонигала от имени Дерипаски проводилась в 2021 году под прикрытием подставных компаний и субподрядчиков и была в конечном итоге нацелена на то, чтобы добиться введения санкций против Потанина, тем самым уравняв его с Дерипаской в правилах игры. США ввели блокирующие санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина, а также против связанных с ним холдинга «Интеррос» и Росбанка в декабре 2022 года.

Из документов приговора, представленных одним из прокуроров, также следует, что Макгонигал способствовал стажировке дочери Фокина в полицейском управлении Нью-Йорка, где с ней «обходились как с VIP-персоной».

Макгонигал заявил в суде, что глубоко раскаивается в своих действиях, погубивших его жизнь и карьеру. Судья Дженнифер Риарден, которая, помимо тюрьмы, приговорила Макгонигала к штрафу в $40 тыс., пояснила, что такое решение призвано уравновесить более чем 20-летний стаж подсудимого в правоохранительной системе с «чрезвычайно серьезным» характером его преступлений, которые поставили под угрозу национальную безопасность.

55-летний Чарльз Макгонигал, который покинул ФБР в 2018 году, стал одним из самых высокопоставленных сотрудников бюро, когда-либо осужденных за преступления, отмечает издание. В феврале 2024 года его ждет второй приговор — после того, как в сентябре в федеральном суде Вашингтона Макгонигал признал себя виновным в сокрытии платежей в размере $225 тыс., полученных им от бывшего офицера албанской разведки и других сделках.