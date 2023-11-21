Бывшего руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко нашли мертвым. Об этом сообщил РБК его адвокат Андрей Гривцов.

В разговоре с Business FM Гривцов рассказал, что узнал о смерти Максименко от его супруги и что мужчина умер в колонии в Нижегородской области. Что стало причиной смерти, неизвестно. Адвокат отметил, что не стал расспрашивать супругу о деталях в тяжелый момент.

Гривцов также отметил, что общался с Максименко месяц назад по телефону и выяснил, что проблем с другими осужденными у его бывшего подзащитного не было. «Отношение к нему было уважительное», — подчеркнул адвокат.

Источник РБК, близкий к ФСИН, утверждает, что тело нашли в помещении психиатрической больницы. Мужчина «проходил там лечение после попытки суицида», утверждает собеседник издания. Телеграм-канал «112» уточняет, что тело Максименко нашли в помещении для хранения вещей медицинского учреждения.

Михаил Максименко — бывший руководитель межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России (СКР). Его арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении взяток. В частности, по версии следствия, Максименко вместе с экс-начальником столичного главка СКР генералом Александром Дрымановым получил $1 млн от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца), арестованного за перестрелку у московского ресторана.

В 2018 году Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима штрафу в 165 млн руб. по делу о получении взяток от представителей криминального мира. Кроме того, его лишили звания полковника юстиции и запретили в течение трех лет после отбывания наказания занимать должности в органах власти. Гособвинение тогда запрашивала для Максименко штраф в 165 млн руб и 15 лет строгого режима.

В 2020 году по совокупности обвинений ему назначили 14 лет колонии и штраф 250 млн рублей. В этом же году его этапировали в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов.