Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК («Получении взятки в особо крупном размере»). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича <…> на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что не удовлетворено ходатайство адвокатов об избрании другой меры пресечения.

4 апреля «Ъ» писал, что Виноградова задержали в Москве, куда переехал в конце февраля 2022 года после того, как сложил полномочия.

В январе 2025 года врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн опубликовал на своей странице в «Вконтакте» фрагмент еженедельного заседания правительства с участием Виноградова. Гольдштейн тогда отметил, что «главный показатель нашей работы — не красивые отчеты, а реальное решение проблем жителей республики».

В ходе заседания возник конфликт между Гольдштейном и Виноградовым по поводу прорыва трубы в городе Вуктыла.

«Я же говорил: я из Республики Коми в отличие от вас (Виноградова — Прим. RTVI). Вас пригласили работать, а я здесь живу очень долгое время <…>Я уже предупреждал, вы прекращайте, прекращайте врать. И не позволяйте манипулировать собой, манипулировать информацией», — заявил Гольдштейн в ходе перепалки с Виноградовым.

22 мая в интервью с агентством БНК Виноградов рассказал, что покинет правительство Коми по причине предложения по работе, которое » по деньгам и по должности выше». В публикации отмечалось, что чиновник намерен приступить к новой работе с 27 января.

«Название госкорпорации он не сказал, но намекнул, что это может быть „Ростех“, „Росатом“ или „Роснано“», — говорится в материале.

Антон Виноградов родился 18 марта 1985 года в Киеве. В 2007 году окончил факультет менеджмента в Российском экономическом университете имени Плеханова. С 2010 по 2018 год занимал руководящие должности в крупных банках России, в частности в ОАО «Рост Банк», ОАО Национальный банк «Траст» и других. С февраля 2018 по май 2019 года — министр Республики Бурятия по инвестициям. С 24 июня 2019 по февраль 2021 года был заместителем Председателя Правительства Бурятии — главой Полномочного представительства Бурятии при Президенте России. В мае 2023 года назначен на пост заместителя председателя правительства республики Коми.