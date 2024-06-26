Таганский районный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ, гражданина Швеции Ларса Эрика Эберхардсона, он объявлен в розыск, сообщается в телеграм-канале пресс-службы московских судов.

Эберхардсон обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Срок его ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на российской территории.

“По версии следствия, Эберхардсон, имея корыстный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими потерпевшему, путем обмана ввел в заблуждение, сообщив заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, о вложении денежных средств в развитие предпринимательской деятельности, потребовав потерпевшего передать денежные средства в крупном размере”, — говорится в сообщении.

Для того, чтобы его действия носили характер гражданско-правовых отношений, Эберхардсон лично подписал расписку, однако распорядился деньгами «по своему усмотрению», считает следствие. Кто именно являлся потерпевшим, не уточняется.

Эберхардсон занял должность директора по стратегии в группе ГАЗ в 2005 году. В 2006 году он был назначен председателем правления, однако спустя около шести месяцев покинул этот пост и стал управляющим директором по автомобилестроительному бизнесу в ОАО «Русские машины».

В 1996 году Эберхардсон организовал и стал руководителем представительства Volvo Truck Corporation на Украине. В 1998 году занял позицию гендиректора Volvo Ukraine, после чего стал главой представительства Volvo Construction Equipment в России.