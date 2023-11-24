МВД России объявило в международный розыск бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщило региональное управление ведомства в своем телеграм-канале. Гольдман проходит в качестве фигуранта по уголовному делу о мошенничестве с ущербом на 1 млрд рублей.

Как сообщили в красноярском главке МВД, в рамках дела утром 24 ноября полицейские провели обыски более чем на 10 объектах.





В пресс-релизе на сайте красноярского МВД утверждается, что в ведомство обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Гольдману. Предварительную сумму ущерба от действий бизнесмена оценили в более 1 млрд рублей.

Кооператив «Агро Вклад» был учрежден в 2016 году холдингом Goldman Group, в котором 87,2% акций принадлежит Роману Гольдману. По данным СПАРК, холдинг занимается производством зерна, мясопродуктов и торговлей ГСМ. «Московский Комсомолец» в Красноярске сообщал, что после закрытия кооператива Гольдман уехал из России на остров Шри-Ланка, а перед отъездом продал или переоформил имущество на 2 млрд рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте более 380 объектов недвижимости, оформленных на Гольдмана и подконтрольным ему компаниям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Гольдман избирался в красноярское Заксобрание в 2011, 2016 и 2021 годах. На посту депутата он представлял «Единую Россию». Как отмечает РИА Новости, 23 ноября местный парламент приняло решение о досрочном лишении бизнесмена депутатских полномочий. Такое решение связано с вступлением в силу обвинительного приговора: в марте 2023 года суд оштрафовал Гольдмана на 90 тыс. рублей по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, летом 2022 года рабочий, занимавшийся строительством дома экс-депутата, похитил заряженный карабин «Сайга-410К» и открыл из него огонь во время конфликта с другим работником. Тот скончался на месте от полученных ранений. Гольдман не признал свою вину и пытался обжаловать приговор, но безуспешно.