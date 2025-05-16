Советский суд Рязани приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова по делу о мошенничестве (ч. 6 ст. 290 УК) и получении взяток (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Грекова признали виновным в шести эпизодах получения взяток на общую сумму 136 млн рублей. По версии следствия, в 2018-2021 годах он через посредников брал деньги от бизнесменов, обещая им помощь при заключении госконтрактов по закупке медицинского оборудования и расходных материалов для нужд региона.

Кроме того, с июля по декабрь 2020 года Греков в составе организованной группы похитил из городского бюджета более 15 млн рублей. Эту сумму он получил путем подделки коммерческих предложений на поставку шести комбинированных дорожных машин и приобретения их по завышенной стоимости.

Греков будет отбывать заключение в колонии строгого режима. Его лишили права занимать должности в государственных органах на срок 12 лет и обязали выплатить штраф в размере 400 млн рублей.

Игорь Греков занял должность вице-губернатора Рязанской области в 2017 году. Как напоминает РИА Новости, внимание общественности Греков привлек после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента России Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Грекову звание Героя России за то, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации так и не появилось.

Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее выяснилось, что при назначении на должность он указал ложные сведения об отсутствии судимости. 13 июля 2023 года Греков был задержан по подозрению в получении взяток. Вместе с ним была арестована бывший сенатор от Рязанской области Ирина Петина.