Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил бывшего официального представителя сил территориальной обороны Украины, гражданку США Сару Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Эштон-Чирилло признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и наемничестве (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 и ч. 3 ст. 359 УК).

По версии суда, Эштон-Чирилло приехала на Украину между февралем и сентябрем 2023 года, а затем добровольно вступила в Интернациональный легион ВСУ и была направлена в 113-ю бригаду теробороны. После прохождения военной подготовки на специальных тренировочных базах ей предоставили огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Эштон-Чирилло участвовала в боевых действиях против российских Вооруженных сил, отметили в Генпрокуратуре.

Летом 2023 года экс-спикер теробороны ВСУ подготовила и опубликовала в интернете видеосюжет о якобы созданных в России запасах биологического оружия, а также использовании Россией химоружия в Сирии и на Украине. Как сообщают в Генпрокуратуре, за свою работу Эштон-Чирилло получила гонорар в размере 654 тыс. рублей.

В сентябре 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить высказывания Эштон-Чирилло на наличие угроз в адрес российских журналистов после ее слов о том, что некий «любимый кремлевский пропагандист <…>расплатится за свои преступления».

Командование сил теробороны ВСУ отстранило Эштон-Чирилло, заявив, что ее высказывания не были одобрены начальством Сил территориальной обороны и ВСУ.