Военный суд Москвы арестовал бывшего военнопленного россиянина Павла Гугуева после его интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко. Об этом пишет «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, в отношении Гугуева заведено уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными лицами и организациями (ст. 275.1 УК РФ). Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного млн рублей.

Подробности дела против мужчины не разглашаются из-за тайны следствия, отмечает Медиазона*.

Плен и интервью украинскому журналисту

Гугуев — бывший заключенный. В 2013 году его осудили за убийство, а также за причинение вреда здоровью и кражу (ст. 105, 112 и 158 УК РФ). Мужчину приговорили к 12 годам колонии особо режима.

Он отбыл в заключении десять лет, после чего в 2023 году его отправили в зону боевых действий на Украину, пишет «Медиазона»*.

В скором времени осужденный в России Гугуев попал в плен украинской армии, где дал интервью журналисту Дмитрию Карпенко. Во время беседы Гугуев рассказывал о больших потерях российских войск, а также об армии России и власти.

Позже Гугуева в числе других военнопленных после обмена вернули в Россию. Тогда, по информации «Медиазоны»*, он дал второе интервью украинскому журналисту, в котором продолжил рассказывать про российскую армию. Также мужчина добавил, что в России его попросили признать, будто украинцы «заставили» его дать интервью, пишет издание.

Портал «Холод»* со ссылкой на других военнопленных сообщал, что во время второго разговора с украинским журналистом Гугуев находился в военной части в Подмосковье.

После публикации интервью у всех бывших военнопленных, находившихся в одной части с Гугуевым, отобрали телефоны. Также им запретили прогулки и получение передач, отмечал собеседник портала. Гугуева же после этого посадили в отдельное помещение, которое, по информации издания, раньше использовалось как оружейная комната.

*внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентом