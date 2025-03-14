Бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.

«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2019 по 2021 года Тимошенко, отвечавший в Брянской области за строительство и капитальный ремонт объектов, имеющих социальное значение, а также других объектов по государственным и муниципальным контрактам, получил взятки в размере 4 млн рублей от предпринимателей, занимающихся строительством спортивно-оздоровительных комплексов. Денежное вознаграждение было дано в обмен на «общее покровительство» при реализации указанных контрактов.

Как сообщает СК, в отношении других фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Дача взятки и посредничество во взяточничестве»). В ведомстве добавили, что преступления выявили сотрудники ФСБ и МВД России по Брянской области.

Сергею Тимошенко 59 лет. Он родился 31 мая 1965 года в Гродненской области Республики Беларусь. После службы в армии работал на местном Осиповичском заводе железобетонных конструкций. Позже Тимошенко переехал в Брянскую область, где сначала был заместителем гендиректора по капитальному строительству Клинцовского завода силикатного кирпича, а позже стал заместителем гендиректора по капитальному строительству ОАО «Брянскоблгаз». В 2012—2016 годах он в качестве топ-менеджера группы компаний «Инвэнт» участвовал в строительстве спорткомплекса «Лужники», после этого работал в столичной строительной компании АО «Новый поток».

На официальном сайте правительства Брянской области говорится, что Тимошенко был уволен с поста заместителя губернатора, курировавшего строительную сферу, 22 сентября 2021 года. Причины увольнения не уточняются.