Советский районный суд Томска приговорил к пяти годам колонии общего режима экс-заместителя губернатора по инвестициям Юрия Гурдина по делу о растрате почти 80 млн руб., предназначенных для создания концепции кампуса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Гурдина Юрия Михайловича признать виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — сказал судья.

Сторона обвинения запрашивала для бывшего замгубернатора восемь лет лишения свободы. Прокурор также просил признать его виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

Гурдин проработал в администрации Томской области 10 лет и ушел в мае 2022 года, сразу после отставки губернатора Сергея Жвачкина. Вице-губернатор отвечал за инвестиции и имущественные отношения, курировал развитие Особой экономической зоны в Северске.

По данным следствия, с июля 2020-го по ноябрь 2021 года бывший вице-губернатор подготовил и реализовал схему хищения средств, выделенных на разработку проекта по созданию многофункционального студенческого городка в Томской области.

В свои планы Гурдин посвятил главу регионального Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Андрея Хващевского (дело в отношении него выделено в отдельное производство). По распоряжению замглавы региона тот оплатил выполненные фирмой-подрядчиком работы по завышенной, как считает следствие, стоимости. Потери областного бюджета составили около 80 млн руб.

Также было установлено, что при трудоустройстве на должность заместителя губернатора Гурдин представил два диплома о высшем образовании, которое он фактически не получал, отмечает следствие. Свою вину экс-замгубернатора не признал. Его адвокаты говорили, что Гурдин не мог повлиять на финансирование проекта.