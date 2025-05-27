В Санкт-Петербурге прокурор в ходе судебного заседания запросил 10 лет 4 месяца колонии строгого режима со штрафом для бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Ильи Горбунова по делу о вымогательстве у экс-главы Фонда развития новых медиа, депутата петербургского заксобрания Александра Малькевича. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 163 УК РФ («Вымогательство») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

По версии следствия, в мае 2024 года Горбунов вымогал деньги у депутата городского Заксобрания Александра Малькевича. Он угрожал парламентарию распространением сведений, подрывающих его деловую репутацию. При этом фигурант опубликовал в телеграм-каналах информацию, позорящую Малькевича.

Вскоре Горбунов через общего знакомого потребовал от депутата от 10 до 20 млн рублей, угрожая в случае непередачи средств продолжить распространять порочащие сведения о нем. Позднее он снизил требования до 4 млн рублей. В июне бывший медиаменеджер лично обратился к Малькевичу, и тот, действуя уже под контролем оперативников, передал Горбунову более 1,5 млн рублей, большая часть из которых была муляжом. После этого обвиняемого задержали.

Защита Горбунова просит полностью оправдать его и освободить из-под стражи. Сам обвиняемый, выступая на суде с последним словом, заявил, что во время разговоров и встреч с парламентарием «ни разу не угрожал ему, ни разу не высказывал негатива к нему, ни разу не потребовал с него денег».

«Я никогда не совершал противоправных действий, и сейчас, когда моя жизнь фактически уничтожена, не могу понять, чем я так провинился перед своей страной? Но я верю в свою страну, я верю, что наше правосудие никогда не уподобится тому, что сейчас происходит на Украине, в Румынии, Молдове, где людей по заказу просто кидают за решетку. Даже время, проведенное в тюрьме, не может сломить мою веру в государство», — сказал бывший медиаменеджер.

По его словам, «из-за чьих-то предположений и домыслов» лишился своей репутации и работы. Горбунов также добавил, что его дети «почти год не видят отца и живут на жалкие остатки» его сбережений.

Приговор Илье Горбунову вынесут 2 июня.