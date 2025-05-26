Советский районный суд Челябинска приговорил к пяти годам условно бывшего заммэра города по вопросам градостроительства Владимира Слободского по делу о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает 74.ru.

Бывшему вице-мэру также назначили испытательный срок четыре года, ему запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением распорядительно-хозяйственных функций. Прокуратура просила приговорить Слободского к семи годам колонии общего режима.

Слободского задержали в апреле 2023 года и поместили под домашний арест. По данным следствия и суда, весной 2018 года экс-заммэра подписал разрешение на строительство 10-этажного жилого дома на улице Сулимова. При этом он знал, что у застройщика ООО «Челябинскавтотранс» нет документов, дающих право распоряжаться земельным участком.

Слободский проигнорировал заключение правового управления администрации Челябинска и явно вышел за пределы своих полномочий, нарушив законодательство, сообщает Следственный комитет.

Незаконные действия чиновника позволили построить дом на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилья по соседству. Причиненный Слободским ущерб оценен в 2,7 млн рублей. На имущество бывшего вице-мэра стоимостью свыше 6,5 млн рублей был наложен арест.

По делу Слободского также проходят учредители «Челябинскавтотранса» Людмила Ребреш и Алексей Алексеенко, а также бывший депутат Челябинской гордумы Виталий Паутов. Ребреш в сентябре 2024 года получила пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 650 тыс. рублей. Суд признал ее виновной в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Обвинение обжаловало приговор, сочтя его слишком мягким. 21 мая Челябинский областной суд заменил условный срок Ребреш реальным в колонии общего режима.

Депутата Виталия Паутова задержали в октябре 2023 года. По версии следствия, он был посредником при передаче взятки от строительной компании сотрудникам мэрии. Также ему вменяется мошенничество. В середине мая экс-депутат сообщил, что получил разрешение подписать контракт с Минобороны для участия в военной операции.