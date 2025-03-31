Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве при выполнении контракта о разработке учеными вакцины для овец. В частности, реальные сроки заключения получили бывший ректор Российского биотехнологического университета (РБУ) Михаил Балыхин и бывший сенатор Михаил Щетинин, рассказал RTVI адвокат одного из подсудимых.

Приговор по делу был вынесен 11 марта. Бывший руководитель ООО «Евро Пак» Роман Глушаков получил 7 лет колонии общего режима, научный руководитель проекта Алексей Шевелев — 6,5 лет, экс-ректор РБУ Михаил Балыхин — 5 лет, проректор по научной работе РБУ, экс-сенатор от Алтайского края (2014-18 годы) Михаил Щетинин — 4 года. Кроме того, Дмитрий Ковалев (обвинявшийся в обналичивании денег) и экс-руководитель «Евро Пак» Ашот Карапетян каждый приговорены к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Защита подсудимых уже обжаловала приговор.

По версии следствия, в 2018 году Минобрнауки заключило контракт с ООО «Евро Пак», в рамках которого компания должна была привлечь научные учреждения для разработки вакцины против анаплазмоза овец. Заявку в адрес Минобрнауки об участии в конкурсе на субсидию подписывал Михаил Балыхин, научным руководителем проекта был Алексей Шевелев, главный научный сотрудник Института общей генетики РАН.

В соответствии с контрактом, «Евро Пак» как индустриальный партнер был обязан обеспечить дополнительное финансирование из собственных средств в размере не менее 100% размера субсидии. Суд пришел к выводу, что подсудимые не выполнили до конца взятые на себя обязательства и похитили 210 млн рублей, выделенных в качестве субсидии из бюджета для производства вакцины, рассказал RTVI адвокат Шевелева Алексей Губкин.

«В конце третьего этапа [исполнения контракта], в конце 2019 года Шевелев свою часть работы выполнил, был получен лабораторный образец вакцины, разработаны технологические регламенты ее производства. Он привлекал людей, юридические лица, которые выполняли определенные дорогостоящие и объемные работы. Эти компании получили 50 млн рублей, сотрудники его лаборатории в ИОГЕНе участие принимали, прибор, которым он пользовался, был из ИБХФ РАН, руководство ИОГЕНа знало, что проводятся такие работы, — рассказал Губкин, добавив, что сам институт выделенных денег не получал. — Они не положили эти деньги в карман — использовались очень дорогие реактивы, оборудование… Сам Шевелев за всю работу получил порядка 300 тыс.».

Как пояснил адвокат, четвертый этап работ был принят Минобрнауки с замечаниями, пятый принят не был, несмотря на то, что в Московской области уже строилось производство для изготовления вакцины. В итоге Минобрнауки РФ отказалось от реализации проекта. «По версии следствия, никакие работы не проводились, все деньги были украдены», — добавил адвокат.

Ранее Арбитражный суд Московской области отклонил иск Минобрнауки к ООО «Евро Пак» о взыскании 210 млн рублей, признав, что обязательства перед истцом были выполнены более чем на 95%, следует из документов, имеющихся в распоряжении RTVI.

Как рассказал RTVI один из бывших коллег Шевелева, в ИОГЕНе ему покровительствовал тогдашний директор, генетик Александр Кудрявцев. В 2023 году Кудрявцев рассказывал на богословской конференции, что генетические болезни — следствие первородного греха, и что люди в древности жили 900 лет. В январе 2024 года Кудрявцев был уволен с поста директора. «Могу предположить, что причиной увольнения стала история не с грехами, а с махинациями Шевелева», — сказал собеседник RTVI.