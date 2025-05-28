Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Рост-банка и Бинбанка Александру Лукину и Кириллу Любенцову, ранее признанным виновными в растрате особо крупной суммы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Прокурор ранее просил приговорить обоих к 9,5 года колонии. По три года они уже провели в СИЗО, под домашним арестом и ограничениями в виде запрета определенных действий.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба, который, как следует из приговора, бывшие председатели правления банков нанесли «экономически нецелесообразными» сделками, — на сумму 10 млрд рублей. Истцом выступал банк «Траст» — правопреемник Рост-банка и Бинбанка.

Подсудимые выслушали приговор спокойно, вину они не признали, и их защита будет обжаловать решение суда, отмечает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с конца 2014 года по начало осени 2017 года Любенцов и Лукин при содействии других неустановленных лиц заключили сделки с якобы подконтрольной им компанией Stratola Investments Ltd, приведшие к многомиллардному ущербу. Речь идет о двух эпизодах:

Бинбанк выдал компании кредит на $40 млн (2,6 млрд руб.), которые она не вернула,

Рост-банк выдал компании облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» на 8,1 млрд руб., которые, как считают в СК, были выведены в офшор и похищены.

Защитники Лубенцова указывали, что его нельзя обвинять в хищении, поскольку на момент совершения первой сделки он еще не работал в банке, а потом его участие в ней сводилось только к продлению кредитного договора. Также адвокаты утверждали, что Stratola Investments Ltd никогда не была подконтрольна обвиняемым, а следствие не доказало обратного. По оценке привлеченного защитой специалиста, облигации, в хищении которых обвинили банкиров, на момент передачи Рост-банком ничего не стоили.

Суд, однако, посчитал версию следствия доказанной и назначил банкирам внушительные сроки, хотя и несколько меньше, чем просило гособвинение.