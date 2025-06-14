Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари, сообщила пресс-служба британского правительства. Экс-футболист вошел в список выдающихся деятелей страны, получивших почетные звания в честь официального дня рождения короля Карла III.

Бекхэм получил право именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди. Власти Великобритании отметили вклад Бекхэма не только в футбол, где он добился выдающихся результатов, но и его активную благотворительную деятельность после ухода из большого спорта.

В заявлении также говорится, что Бекхэм сыграл важную роль в получении Лондоном права провести Олимпиаду 2012 года, а сам экс-футболист удостоился чести нести олимпийский факел во время торжественной церемонии открытия Игр.

Бекхэм завершил профессиональную карьеру футболиста в 2013 году. За это время он успел поиграть за ведущие мировые клубы: «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», парижский ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В его коллекции трофеев — чемпионские титулы в Англии, Испании и Франции, а также победа в Лиге чемпионов.

Сейчас экс-футболист занимается бизнесом в спортивной сфере — он является совладельцем американского клуба «Интер Майами», где в настоящее время играет звезда мирового футбола Лионель Месси.

Помимо Бекхэма в списке лауреатов государственных наград значатся основатель и вокалист группы The Who Роджер Долтри, а также обладатель премии «Оскар» Гэри Олдман, известный по роли Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Титул дамы получили актриса Элейн Пейдж и бывший министр обороны Великобритании Пенни Мордонт. Чемпион мира по дартсу Люк Литтлер удостоен звания кавалера ордена Британской империи, а скульптор Энтони Гормли награжден орденом Кавалеров Почета.