Вооруженные силы европейских стран-участниц НАТО не составляют серьезной конкуренции для российской армии, что толкает их к увеличению расходов на оборону. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

«Мы знаем, что отстаем. Не могу сказать точно, сколько нужно выделить средств. Но могу уверенно сказать, что в случае реализации всех обещаний со стороны союзников, <…> это встанет в значительно большие суммы, чем 2% ВВП», — сказал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО добавил, что российская сторона в курсе сложившегося в Европе положения. Он также назвал главным решением, которое вызывает у него сожаления, нерешительность альянса в вопросе передачи Киеву летальных вооружений.

По мнению Столтенберга, этот шаг необходимо было предпринять еще до начала специальной военной операции России на Украине. Тем не менее, признал он, в тот момент основная часть стран-союзников крайне «боялись последствий».

Столтенберг отметил, что в случае поставки на вооружение ВСУ современных вооружений, текущий конфликт удалось бы предотвратить или «сильно осложнить» решение поставленных задач Вооруженным силам России.

«Я беру на себя свою долю ответственности за это», — добавил он.

Он также высказал предположение, что украинская сторона может оказаться в положении, когда ей придется отказаться от территорий, утраченных в рамках конфликта.

Столтенберг напомнил о сражениях финских войск с советской армией в 1939 году, когда Финляндия «нанесла Красной армии гораздо больший ущерб, чем от них ждали».

«Война закончилась тем, что они уступили 10% своей территории. Однако они получили безопасную границу», — заявил бывший генсек.

Вместе с этим, Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина сможет добиться статуса страны-участницы НАТО «при наличии воли».

«Однако должна быть та линия, пересечение которой которой будет запускать в действие пятую статью, и Украина должна контролировать всю территорию до этой линии», — сказал он.

Вместе с тем, бывший генсек НАТО предостерег мир от поспешных ожиданий и выразил уверенность в том, что какие-либо сдвиги в этих вопросах возникнут лишь после того, как в США пройдут президентские выборы.