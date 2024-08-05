Симоновский районный суд Москвы приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима бывшего заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова, признанного виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Емельченкову также на 2,5 года запретили занимать руководящие должности на государственных и муниципальных предприятиях.

Второй фигурант дела ― бывший руководитель департамента управления ИТ-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин ― получил три года колонии с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет.

Обвинение просило для обоих подсудимых по 5,5 года колонии.

Бывшего замглавы «Почты России» задержали в июле 2020 года, он был отправлен под домашний арест. В октябре 2021-го его отпустили под подписку о невыезде, а в 2022 году Емельченков возглавил группу компаний по созданию программных продуктов для производств «Цифра».

В 2023 году в деле Емельченкова появился новый фигурант ― Андрей Синичкин, изначально проходивший свидетелем. Согласно материалам дела, на которые ссылается «Коммерсант», в 2018 году Емельченков и Синичкин «под видом устранения технической ошибки» незаконно внесли изменения в техзадания договоров с четырьмя подрядчиками «Почты России» ― компаниями «Сервионика», «Ай-Теко», «Мэйкор-Сервис» и «Инфосистемы Джет».

С фирмами также подписали дополнительные соглашения, позволяющие «в разы» снизить для них суммы штрафов за ненадлежащее исполнение договоров. На основе этих документов были оформлены акты сдачи-приемки услуг, и подрядчики необоснованно получили деньги, пишет издание.

В частности штраф для компании «Сервионика» за неисполнение договора изначально составлял 350 млн рублей, но сумма была уменьшена до 37 млн рублей. По оценке следствия, общий ущерб «Почте России» в результате действий фигурантов дела составил 1,58 млрд рублей.

Адвокат Емельченкова Алексей Кирсанов назвал приговор в отношении своего подзащитного «незаконным и необоснованным». Кирсанов заявил, что «никакого материального ущерба» от действий Емельченкова не было, а «Почта России» до сих пор применяет введенную им методику расчета штрафов. Осужденные не признали вину.