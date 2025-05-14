Бывший мэр столицы Камчатки Виталий Иваненко получил тяжелую травму во время принудительных работ в Елизовском районе Камчатского края. Он лишился кисти руки.

Во вторник, 13 мая, на территории производственного участка в посёлке Крутоберегово Иваненко запрыгнул на движущийся погрузчик и, не удержавшись, упал. Рука экс-мэра попала под колеса транспортного средства. Ему раздавило правое предплечье и кисть, сообщает прокуратура Камчатского края. Врачи ампутировали конечность для спасения жизни пострадавшего.

Прокуратура начала проверку соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в исправительном центре. О проверке также заявили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Первый срок экс-мэр получил в декабре 2020 года. Суд приговорил Иваненко к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4 млн руб. Он был признан виновным в получении взяток в крупном размере по п. «в» ч.5 ст. 290 Уголовного кодекса. По версии следствия, с января по апрель 2019 года Иваненко, будучи мэром Петропавловска-Камчатского, через посредников, включая собственного брата, получил от представителей бизнеса 900 тыс. руб. за содействие в заключении муниципальных контрактов и общее покровительство.

В июне 2022 года, суд Петропавловска-Камчатского признал 45-летнего бывшего мэра города Виталия Иваненко виновным в получении взятки в 2 млн руб. при реконструкции Никольской сопки.

По совокупности преступлений Иваненко был назначен срок в 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 8 млн руб.

В январе 2025 года суд удовлетворил ходатайство экс-градоначальника и заменил отбывание оставшегося срока в колонии строгого режима на принудительные работы. Иваненко остается отбыть около трех лет срока наказания.

Принудительные работы рассматриваются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК России, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Андрей Сергеев