Во вторник в СМИ появились сообщения о том, отправленный в минувшее воскресенье в отставку экс- министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков якобы был задержан утром 10 июня. В частности, об этом написал российский телеграмм канал «Незыгарь»*, а также казахстанское издание Ulysmedia

«Сообщается, что задержали Жаксылыкова”. “Срочная новость! 10 июня текущего года министр обороны РК генерал-полковник Жаксылыков Р.Ф. взят под стражу и водворен в ИВС Астаны, другая информация в рамках следствия не подлежит разглашению”, — сообщил телеграм-канал “Выход к правде”.

Редакция Ulysmedia обратилась за комментариями в правоохранительные органы, говорилось в сообщении издания..

Однако вскоре сам экс-министр опроверг информацию о своем аресте в телефонном разговоре с шеф-редактором Tengrinews.kz.

«Глупости. Во-первых, надо верить официальным источникам. Я нахожусь в отпуске. Мне дали возможность отдохнуть. Я три с половиной года в отпуске не был. Сами знаете, служба это предполагает», — заявил экс-министр.

Он сообщил, что «находится дома в Астане, с женой и детьми и устанавливает во дворе батут».

Также Руслан Жаксылыков заявил о том, что намерен обратиться в правоохранительные органы.

«Я вынужден обращаться в правоохранительные органы для привлечения их к ответственности за недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство», — сказал экс-министр.

Илья Никитин

* внесен Минюстом в России в реестр иноагентов