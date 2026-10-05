Младший брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца, оспорил в суде законность обысков, которые полиция провела у него по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, бывший герцог Йоркский подал иск о судебном пересмотре против полиции долины Темзы, попросив суд оценить законность ее действий. Речь идет об ордерах, позволивших детективам войти в его дом в поместье Сандрингем и в Ройал-Лодж в Виндзоре, где он жил прежде.

В этом году истец запросил разрешение на судебный пересмотр, и судья Высокого суда Англии и Уэльса его выдал. На этой неделе там, как пишет издание, пройдет закрытое заседание, на котором решат, раскрывать ли часть материалов дела. По словам авторов статьи, член королевской семьи впервые со времен суда над Карлом I в 1649 году оспаривает законность уголовного преследования против себя.

Как напоминает Telegraph, бывшего принца задержали 19 февраля, в его 66-й день рождения, на ферме Марш-Фарм в Норфолке. В полицейском участке Эйлшема его почти 12 часов допрашивали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Затем его отпустили, но подозрения с него не сняты. Несколько дней детективы осматривали оба дома и изъяли документы и другие предметы.

Поводом для задержания, отмечает издание, стали так называемые «файлы Эпштейна», опубликованные Министерством юстиции США. Из них следует, что в 2001—2011 годах, будучи спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, Маунтбеттен-Виндзор мог передавать конфиденциальную информацию американскому финансисту, который в 2008 году был осужден за склонение несовершеннолетней к проституции.

Как пишет Telegraph, в октябре 2010 года бывший принц переслал Эпштейну официальные отчеты о своих поездках в Сингапур, Вьетнам, Гонконг и китайский Шэньчжэнь. Он сделал это через пять минут после того, как получил их от помощника.

В канун Рождества того же года он отправил ему конфиденциальную записку об инвестиционных возможностях в афганской провинции Гильменд, восстановление которой финансировал Лондон. При этом в интервью BBC в 2019 году бывший принц Эндрю утверждал, что в последний раз виделся с Эпштейном в начале декабря 2010-го, чтобы сообщить о разрыве отношений.

Однако дело, как утверждает газета, столкнулось с серьезными трудностями. Американский Минюст отказался передать британской стороне версии файлов без купюр. Ответа на официальный запрос о правовой помощи можно ждать больше года, и гарантий, что власти США его удовлетворят, нет.

В мае полиция долины Темзы включила в проверку также обвинения в ненадлежащем поведении сексуального характера и призвала всех, кто располагает информацией, выйти на связь. Telegraph пишет, что некоторые восприняли этот шаг как признак отчаяния руководства ведомства. По их мнению, оно опасалось, что, задержав брата короля, перегнуло палку.

Высокопоставленный источник в лондонской полиции удивился, почему Маунтбеттен-Виндзора просто не пригласили на допрос без задержания.

«Не уверен, что Скотленд-Ярд, веди он это расследование, выбрал бы такой же подход», — сказал он Telegraph.

Сторонники бывшего герцога, по данным газеты, давно подозревают, что задержание у него дома, да еще в день рождения, было устроено, чтобы максимально его унизить. Друзья рассказывают, что он чувствует себя «в подвешенном состоянии» и ждет, когда дело наконец завершится.

Букингемский дворец настаивает, что Карла III не предупреждали о задержании брата. Сам монарх тогда в письменном заявлении выразил «глубочайшую обеспокоенность» обвинениями и подчеркнул, что «закон должен идти своим чередом».

По сведениям Telegraph, с тех пор братья не общались, хотя принцесса Анна и принц Эдвард поддерживают Маунтбеттен-Виндзора.