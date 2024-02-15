Бывший шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем освобожден из тюрьмы в Латвии, но не собирается возвращаться в Россию, где он проработал много лет, поскольку его взгляды изменились после начала боевых действий на Украине. Об этом Касем рассказал в интервью журналисту Илье Азару.

Марат Касем — гражданин Латвии. Несколько лет он жил в Москве, где работал в возглавляемой Маргаритой Симоньян и Дмитрием Кисеселвым медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва».

По словам Касема, в мае 2019 года из-за работы в «Sputnik Литва» у него возникли проблемы с литовскими властями. Это произошло по прибытии в страну — тогда у него состоялся разговор с сотрудниками Департамента госбезопасности республики.

«Разговор продолжался пять часов. <…> Они меня спрашивали о моей профессиональной деятельности, сколько здесь человек в Литве, сколько они получают, и прочие-прочие такие вещи. <…> Если бы я это рассказал, все эти люди, которые мне доверились и подписали с нами контракт, были бы поставлены под удар. Я все-таки нес за них ответственность. Я ни слова о них не сказал. Ни тогда, кстати, ни сейчас», — отметил журналист.

Затем, рассказал бывший шеф-редактор «Sputnik Литва», его сопроводили на ближайший самолет до Риги и попросили на пять лет покинуть страну. Касем отметил, что ему до сих пор запрещен въезд в республику.

«Вы откройте и почитайте, что мы там писали. Хотя бы раз, хотя бы одну статью. У нас же были проблемы с местным аналогом латвийского NEPLP (Национальный совет по электронным СМИ Латвии. — Прим. RTVI). Нас блокировали на месяц, мы выполнили все установки, нас разблокировали. <…> Мы выполняли все требования и сложно было до чего-то докопаться», — утверждает он.

Журналист добавил, что помимо новостей у «Sputnik Литва» был раздел колумнистов, где «не всегда были антилитовские мнения», хотя большинство из них, по его признанию, все же являлись жесткой критикой.

«Но, во-первых, она была по делу, потому что иначе на нас бы подавали в суд. И еще один важный момент — мы на одно событие давали несколько разных мнений. Что-то происходит, у нас два корреспондента, и они дают две противоположные точки зрения — где это еще возможно?», — отметил Касем.

30 декабря 2022 года журналист прилетел в Ригу, где его задержали. Как писал «Sputnik Ближнее зарубежье», его подозревали в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже. Спустя неделю, 5 января, суд отправил его в Рижскую центральную тюрьму. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

После этого некоторые российские политики и общественные деятели выступили с призывами освободить Касема. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что арест журналиста — это «месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность».

На следующий день после заключения Касема в тюрьму в Москве возле посольства Латвии прошла акция в его поддержку. В ней приняли участие генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, депутат Госдумы Мария Бутина, а также коллеги Касема из редакции. Участники акции призывали прекратить репрессии в отношении российских журналистов.

По словам Касема, в конце 2022 года он летел из России в Латвию осознанно сдаваться властям. При этом, по признанию журналиста, он ехал «не с пустыми руками», а «с подарками для латвийских спецслужб».

В апреле 2023 года «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. Сам журналист рассказал Илье Азару, что латвийские власти освободили его летом, после того, как он оплатил в суде штраф в размере €15 тыс.

«У меня эти деньги были на счете. Представители прокуратуры знали, сколько у меня там денег. Мне выписали штраф практически на всю сумму, что у меня была. Забрали у меня все и оставили тысячу евро на жизнь. Даже меньше — где-то €850. <…> Они все тщательно проверяли две недели, после чего сказали — “Все окей, штраф оплачен”», — рассказал Касем, объясняя, почему ему назначили штраф на сумму €15 тыс.

На время журналист уезжал из Латвии в Германию и Великобританию, но к концу лета 2023 года вернулся на родину. В конце августа журналист выступил с видеообращением о своей дальнейшей судьбе и рассказал, что не планирует больше возвращаться в Россию.

Экс-сотрудник «Sputnik» отметил, что после всех событий и обвинений он не получал никаких угроз в Латвии и не сталкивался с проявлениями агрессии. Кроме того, журналист признался, что ощущает себя в этой стране свободнее и безопаснее, чем в Москве.

«Если угодно, я сейчас здесь обнулился — нет уголовного преследования, через десять месяцев у меня будет погашена судимость. Уже два месяца прошло. В 2025 году у нас будут выборы в самоуправление. Я планирую принять в них участие», — сказал Касем.

Сейчас журналист в своих соцсетях и каналах начал рассказывать о том, как работает пропаганда в России. По словам бывшего шеф-редактора «Sputnik Литва», его подписчиков ожидают истории «о внутренней кухне российской машины оболванивания населения».