Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины, бывшего инженера Запорожской АЭС Сергея Потынга к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тыс. рублей по делу о попытке покушения на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом сообщает Генпрокуратура.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Как установил суд, в марте 2023 года Потынг вступил в созданное сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины террористическое сообщество, которое планировало совершить взрыв на Запорожской АЭС. Обвиняемый собирал и передавал информацию об автомобиле сотрудника полиции ДНР, имеющего доступ на территорию станции, а также сведения о маршрутах его передвижения и местах стоянки.

Через тайник Потынг получил взрывное устройство, которое хранил у себя дома, а 24 мая 2023 года установил под указанный автомобиль. Он планировал дистанционно произвести взрыв, когда машина заедет на территорию станции и остановится рядом с административным корпусом, где находились работники Запорожской АЭС и сотрудники миссии МАГАТЭ. Однако теракт был предотвращен — взрывное устройство обнаружили и обезвредили.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Из назначенных 18 лет первые три года Потынг проведет в тюрьме, остальные 15 — в колонии строгого режима.