При попытке высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области в ночь на 9 августа украинские военные употребляли боевые наркотики, заявил Инфо24 бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) группой в составе 16 человек на скоростных лодках под прикрытием катеров огневой поддержки попытался высадиться на Кинбурнской косе, но был уничтожен.

По словам Матвийчука, это была «самоубийственная операция», лежавшая «за гранью разумного». Военный эксперт уверен, что бойцы ВСУ проводят такие акции только под воздействием «психотропных веществ, то есть боевых наркотиков».

«Я уверен, что в будущем стоит ожидать новых атак, так как эти люди не успокоятся», — считает отставной полковник.

По его оценке, за счет высадки на Кинбурнской косе украинские военные рассчитывали создать там плацдарм для нанесения ударов по территории Крыма и Херсонской области.

«Кинбурнская коса — это песчаная отмель между Днепром и Черным морем. Если там высадить десант с огневыми средствами, то можно беспрепятственно вести огонь по Херсонской области и Крыму», — напомнил бывший спецназовец.

По словам Матвийчука, после потери Крынок ВСУ «постоянно пытаются захватить плацдарм на Кинбурнской косе», тем самым демонстрируя «маниакальное стремление захватить Крым».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщал, что попытку высадки на Кинбурнскую косу совершили военные из 73-го МЦСО, задействовав две лодки с десантом и два катера огневой поддержки. «При высадке несколько человек подорвались на минных полях, остальные были стрелковым огнём. Понеся потери, противник запросил эвакуацию в виде двух лодок, которые в итоге были уничтожены расчётом ПТРК», — говорится в сообщении канала.

Канал «Рыбарь» отмечал, что коса расположена «на отшибе», и там находится «только маяк, где сидит небольшая группа российских морпехов да мониторит воздушное с морским пространства». «Учитывая то, что предыдущая операция была спланирована ГУР, то есть основания полагать, что и эта планировалась абсолютно так же. И результат её стал таким же», — проанализировал случившееся автор канала.