Экс-руководитель одного из подразделений «Росатома» Геннадий Сахаров решением Мещанского суда Москвы приговорен к 12 годам лишения свободы. Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также вынесен приговор первому заместителю генерального директора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, которого признали виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Сахарову. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, мужчину взяли под стражу в зале суда.

Обоим осужденным предстоит отбывать тюремный срок в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы им также назначили штрафы. Как уточняет «Интерфакс», Сахаров должен выплатить государству 228 млн 518 тыс. рублей, а Кокосадзе — 97 млн 936 тыс. рублей. Кроме того, Сахарову запретили в течение 15 лет после освобождения из колонии занимать госдолжности.

Согласно информации следствия, Кокосадзе передал Сахарову более 30 млн рублей в качестве вознаграждения за помощь в продвижении контрактов с компаниями, входящими в структуру «Росатома». На момент совершения преступления Сахаров занимал руководящую должность в госкорпорации, отвечая за надзор за проектами строительства. Кокосадзе до начала судебного процесса признал свою вину и находился под подпиской о невыезде.

В сентябре 2024 года суд наложил арест на активы экс-руководителя «Росатома» и его жены, общая стоимость которых превысила 100 млн рублей. В перечень арестованного имущества вошли, в частности, три квартиры и три автомобиля.