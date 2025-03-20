Бывший управляющий Королевского банка Канады Чарльз Коффи выиграл 17,4 млн долларов США в лотерею Онтарио. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщают организаторы лотереи, 81-летний мужчина признался, что чувствует себя «ошеломленным, польщенным и полным благодарности» за эту удачу. Коффи приобрел билет из розыгрыша от 31 января 2025 года на автозаправке вместе с шоколадным батончиком.

«Когда я проверил свои билеты на сканере, один из них был не выигрышным, а другой — выигрышным. Я подумал, что увидел $17,4 тысячи, и сказал себе: “Это интересно!”, — но я был без очков, поэтому сходил за ними и вернулся, чтобы удостовериться в том, что, как я думал, это был билет на $17,4 тысячи, и увидел $17,4 миллиона!» — рассказал сам победитель лотереи.

Коффи отправился с билетом домой, чтобы удостовериться в сумме выигрыша, и попросил одного из родственников зачитать цифры вслух для проверки. «Когда мы наконец приняли факт, что это был билет на $17,4 млн, кто-то предложил измерить мой пульс, чтобы убедиться, что я еще жив и вижу сумму выигрыша!» — поделился он.

Победитель рассказал, что планирует направить средства на поддержку организаций, «которые желают лучшего для свой страны», а также для ее коренных народов, а для себя и своей семьи запланировал семейный отпуск, чтобы отпраздновать выигрыш вместе.

Чарльз Коффи проработал в Королевском банке Канады более 44 лет и вышел на пенсию в 2006 году в статусе исполнительного вице-президента по работе с правительством и развитию бизнеса. В 1989 году он переехал из штаб-квартиры банка в Виннипег.

На новом месте он занялся деятельностью, направленной на поддержку коренных народов. В 2003 году Коффи был награжден Орденом Канады за защиту интересов маргинализированных социальных групп. После выхода на пенсию он основал специальный фонд для продолжения работы в этом направлении.