Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации на четыре года, говорится в заявлении суда.

Срок дисквалификации фигуристки начинается с 25 декабря 2021 года.

«Установлено, что Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Как подчеркнули в CAS, все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года «аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями». У фигуристки заберут все награды и титулы, которые она завоевала за это время.

Комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года Валиева в составе российской сборной выиграла командный турнир. В тот же период стало известно, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный у спортсменов препарат триметазидин. Спортсменку допустили до личных соревнований, в которых она стала лишь четвертой.

Защита Валиевой ранее объясняла, что допинг мог попасть в организм фигуристки в связи с тем, что ее дедушка принимает этот препарат из-за проблем с сердцем.

По данным РИА Новости, решение о лишении Валиевой олимпийской медали должен принять Международный союз конькобежцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации Валиевой «политизированным» и заявил о необходимости подавать апелляцию.

«Должны быть задействованы механизмы апелляции. Мы должны защитить интересы наших спортсменов до конца», — сказал Песков телеграм-каналу Shot.

Решение комиссии CAS является «окончательным и обязательным», за исключением права сторон в течение 30 дней подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но «по ограниченным основаниям».

Валиевой 17 лет, в 2022 году она стала чемпионкой Европы. Второе место на турнире заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова. Кроме того, как напоминает ТАСС, в период с 25 декабря 2021 года Валиева выиграла золото чемпионата России (2021), которого ее уже лишили ранее, две золотые медали этапов Гран-при России сезона-2022/23, одержала одну победу на этапе Гран-при России нынешнего сезона. Фигуристка выиграла одну серебряную (2022) и одну бронзовую (2023) медаль чемпионатов России.