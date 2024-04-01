К случаям так называемого «гаванского синдрома» у американских дипломатов могло быть причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) России, говорится в совместном расследовании немецкого издания Spiegel и передачи «60 minutes» («60 минут») на американском телеканале CBS News. При этом прямых улик в пользу причастности российских спецслужб к «акустическим атакам» журналисты не привели.

Что такое «гаванский синдром»

С 2016 года сотрудники посольства США в Гаване жаловались на проблемы со слухом и зрением, тошноту, головокружения, галлюцинации, головные боли, «острый дискомфорт» и другие симптомы, совокупность которых получила название «гаванский синдром». В последующие годы на такие же проблемы со здоровьем жаловались американские дипломаты, сотрудники разведки, военные и члены их семей в Китае, Индии и других странах.

В 2020 году ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США предположили, что причиной возникновения «гаванского синдрома» может быть направленное радиочастотное излучение.

В мае 2021 года газета The New York Times писала о повреждениях мозга у более чем 130 американских дипломатов за рубежом из-за «акустических атак».

О чем говорится в расследовании

В совместном расследовании говорится, что за случаями «гаванского синдрома» могли стоять сотрудники ГРУ. Они якобы воздействовали на дипломатов секретным «акустическим оружием», о существовании которого, как утверждается, в переписке сообщал один из российских разведчиков.

В репортаже «60 minutes», который посвящен расследованию, экспертами выступили экс-руководитель следственной группы Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэг Эдгрин, а также журналист Христо Грозев*.

В частности, CBS утверждает, что у него якобы имеются доказательства причастности российских спецслужб к «гаванскому синдрому». Речь предположительно идет об электронных письмах высокопоставленных представителей Совбеза России, в которых обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии», которая имеется только у Москвы. По словам Эдгрина, Россия якобы хотела таким образом ограничить развитие отношений США и Кубы. Кроме того, как считает эксперт, российские спецслужбы намеревались сорвать поездку вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам.

По словам Грозева*, в электронных письмах также шла речь об оборудовании для обнаружения движения при помощи высокочастотного звука.

Авторы расследования утверждают, что у них есть доказательства совпадений между датами поездок российских разведчиков со случаями проявления «гаванского синдрома» в разных странах мира начиная с 2014 года. В публикациях сказано, что две предполагаемые жертвы загадочного заболевания узнали на фотографиях людей, которых журналисты назвали сотрудниками ГРУ. Их якобы видели поблизости от мест, где происходили предполагаемые «акустические атаки».

Среди прочего, в репортажe «60 минут», упоминается, что во время саммита НАТО в Литве в 2023 году симптомы «гаванского синдрома» почувствовал высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, который обратился за медицинской помощью.

По сведениям журналистов, сотрудники российской военной разведки находились именно в тех местах и в то время, когда пострадавшие начинали испытывать странные симптомы: звон в ушах, головокружение, потеря ориентации и другие. Согласно публикациям, в таких «операциях» в том числе могли принимать участие сотрудники ГРУ, которых британские власти подозревают в причастности к отравлению в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Прямых улик в пользу причастности ГРУ к использованию «акустического оружия» в отношении американских дипломатов в расследовании не приводится. Как отмечается в выпуске «60 минут», «многое остается неясным», а также «нет четкого ответа на вопрос, кто и какая страна стоит за этими инцидентами».

Каких-либо сведений о том, каким именно образом производились предполагаемые «акустические атаки», в расследовании также нет. Журналисты лишь предположили, что симптомы могло вызывать микроволновое излучение. Прямых доказательств использования подобного типа оружия журналисты не обнаружили.

Авторы расследования выражают надежду на то, что, несмотря на отсутствие прямых улик, «американские власти могут переосмыслить свое отношение к «гаванскому синдрому»».

«Если власти США не будут реагировать на эти инциденты, они будут продолжаться», — подытожили журналисты.

Как отмечает CBS News, за несколько недель до выхода расследования ЦРУ назвало «маловероятным», что «иностранный игрок, включая Россию, проводит продолжительную всемирную кампанию, причиняющую вред персоналу США с помощью оружия или каких-либо инструментов».

Американские власти не выдвигали против России официальных обвинений в причастности к «гаванскому синдрому». Глава ЦРУ Уильям Бернс в 2021 году допускал причастность Москвы к использованию «акустического оружия». Однако в 2022 году ЦРУ пришло к выводу, что «гаванский синдром» не был намеренной кампанией враждебного государства, при этом ведомство не исключало иностранного вмешательства в нескольких случаях.

В марте 2023 года разведка США рассказала, что по итогам длительного расследования примерно 1,5 тыс. случаев «гаванского синдрома» в 96 странах не нашла доказательств причастности России и каких-либо других стран к ним. В отчете также выражалось сомнение в том, что заболевания могли быть результатом воздействия оружия направленной энергии или побочным эффектом от применения электронных средств наблюдения.

Кремль отрицает утверждения о связи России с предполагаемыми атаками на американских дипломатов и сотрудников безопасности.

*включен Минюстом России в реестр иноагентов