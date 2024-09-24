Государственный музей Абхазии временно закрыл зал новой и современной истории, в экспозиции которого присутствовало фото чеченского боевика Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии». Администрация учреждения заявила, что не планирует снимать портрет без соответствующего решения суда, пишет РИА Новости.

В администрации музея отметили, что снимок Басаева выставлен в зале современной истории с момента открытия после ремонта в 2012 году. Сотрудники учреждения добавили, что не собираются снимать фото, пока не будет официального указа о лишении боевика звания героя республики.

«В период Отечественной войны народа Абхазии он помог нам одержать победу над армией госсовета Грузии. Он — часть нашей истории. Мы сами не будем снимать его фото», — заявили в музее.

О музейной экспозиции со снимком Шамиля Басаева в середине сентября сообщил телеграм-канал Hard_Blog. Автор поста не сразу поверил, что сотрудники музея добавили к портрету подпись «Герой Абхазии» и попросил подписчиков проверить информацию. Позже он сообщил, что это действительно так. Администрация канала также напомнила, что музей был восстановлен на средства, полученные от России.

На ситуацию обратило внимание российское посольство в Абхазии. В дипведомстве заявили, что считают демонстрацию портрета Басаева «недопустимой» и обратились в музей. По информации РБК, в разговоре с российским посольством администрация музея пообещала «в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию».

Шамиль Басаев — бывший чеченский командир. В 1991-1993 годах он участвовал в грузино-абхазской войне на стороне Абхазии, после чего получил звание «Героя Абхазии».

Также Басаев участвовал в организации многих террористических актов на территории России, среди которых захват больницы в Буденновске, теракт на стадионе «Динамо» в Грозном, в котором погиб Ахмат Кадыров, и захват школы в Беслане. Басаев включен в списки террористов США и Евросоюза. Был убит в 2006 году.