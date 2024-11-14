ChatGPT превзошел известных поэтов в способности писать стихотворения, которые нравятся читателям. Люди не только считают написанные ИИ стихи человеческими, но и считают их более качественными, чем стихи известных поэтов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Сгенерированные искусственным интеллектом изображения лица, пейзажи и фотографии уже сложно отличить от реальных. Ученые под руководством Брайана Портера из Питтсбургского университета решили выяснить, насколько большие языковые модели уже могут соревноваться с человеком в сочинении стихов.

В эксперименте участвовало 1634 добровольца. Каждому участнику в случайном порядке показывали 10 стихотворений. Пять из них были написаны известными поэтами, в том числе Уильямом Шекспиром, Лордом Байроном, Эмили Дикинсон, а пять — языковой моделью ChatGPT 3.5 в стиле этих же поэтов. Участников эксперимента просили оценить, считают ли они каждое стихотворение написанным человеком или искусственным интеллектом. Результаты оценки удивили ученых.

«Участники чаще считали, что сгенерированные ИИ написаны людьми.. Пять стихов с самыми низкими «человеческими» баллами в действительности были написаны людьми. А четыре из пяти стихов с наивысшими «человеческими» баллами были сгенерированы ИИ», — говорится в исследовании.

Во втором эксперименте, в котором участвовала другая группа из 696 добровольцев, ученые решили выяснить, какие стихи читателям нравятся больше — сгенерированные ИИ, или человеком. Участникам также показывали разные стихи, и им предстояло оценить каждый из них по 14 параметрам, в том числе общее качество, ритм, образность, звучание и другие.

«Люди предпочитают сгенерированные ИИ стихи написанным людьми, стабильно оценивая стихи ИИ значительно выше, чем стихотворения известных поэтов по множеству качественных параметров», — говорится в работе. Ученые предположили, что такое предпочтение связано с тем, что написанные ИИ стихи являются более легкими для восприятия, чем те, что написаны живыми людьми. Кроме того, участники эксперимента ожидают, что им более понравятся стихотворения живых людей, и когда они видят, что написанные ИИ стихи проще для интерпретации и понимания, относят их к человеческим.

«Эти открытия говорят о значительном скачке в силе генеративного искусственного интеллекта: раньше поэзия оставалась одной из немногих областей, где модели генеративного ИИ не достигали уровня неразличимости от человека», — говорится в исследовании.