Депутат екатеринбургской гордумы от «Единой России» Александр Колесников призвал поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, пишет NEWS.ru. Парламентарий заявил, что в противном случае транспортная отрасль «не выживет», а недовольным ценами на проезд предложил «ходить пешком».

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», — заявил Колесников, который является председателем комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга.

Средства, полученные в результате увеличения тарифа на транспорт, депутат предложил направлять на повышение зарплаты водителей для решения проблемы дефицита кадров в отрасли.

В мэрии города изданию заявили, что планов повышения стоимости проезда в общественном транспорте нет, а Колесников уже не впервые выступает с «громкими заявлениями».

«Это заявление депутата, который к администрации города Екатеринбурга отношения не имеет. Никаких планов насчет повышения стоимости проезда в общественном транспорте нет, этот вопрос не обсуждается. Этот депутат известен своими громкими заявлениями различного рода. Никаких оценок по этому поводу администрация давать не будет», — рассказали в администрации города.

Как отмечает NEWS.ru, в октябре телеграм-канал «Метро Екатеринбург» сообщал, что с 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте города может увеличиться до 35 рублей.

По данным телеграм-канала, городские перевозчики при этом настаивают на повышении стоимости проезда в Екатеринбурге до 50 рублей.

Сейчас поездка в общественном транспорте города стоит 33 рубля, в последний раз стоимость проезда повышали в феврале 2023 года — на один рубль.

В Москве некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте выросли с 15 октября этого года. Одна поездка по карте «Тройка» в рамках тарифа «Единый» подорожала на 4 рубля — с 50 до 54 рублей.

Кроме того, «90 минут» теперь стоят 81 рубль (плюс 6 рублей), стоимость тарифа «Метро+МЦД», действующего в зоне «Пригород», увеличилась на 6 рублей — до 71 рубля.

На 3 рубля подорожала одна поездка по билету «Единый» (без «Тройки») — до 65 рублей. Что касается безлимитных поездок по «Тройке» в зоне «Центральная», то билет на сутки стал стоить 315 рублей (ранее — 285 рублей), на трое суток — 600 рублей (ранее — 540 рублей).

В петербургском метро за одну поездку сейчас придется заплатить 70 рублей. Единичный проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 65 рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 ноября обещал, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте в 2024 году не будет.